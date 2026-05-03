Atombasis, seltsame Lichter: Ehemaliger Luftwaffenoffizier behauptet, „intelligente Nicht-Menschen“ hätten die Erde gerettet

1967 ereignete sich auf der Malmstrom Air Force Base in Montana etwas Mysteriöses. Zwanzig unterirdisch gelagerte Atomraketen fielen aus. Wachen berichteten von seltsamen Lichtern über dem Stützpunkt, die ein Signal aussendeten. Ein ehemaliger Offizier der Luftwaffe ist überzeugt, dass „intelligente Nicht-Menschen“ gekommen sind, um die Erde zu retten.

Vor fast 60 Jahren deaktivierte eine unbekannte Macht 20 US-Atomraketen und verhinderte so den Dritten Weltkrieg, behauptet ein ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe. In einem Podcast sagte er, seltsame Lichter hätten ein Signal ausgesendet, das die Raketen durchdrungen und sie funktionsunfähig gemacht habe.

Der Vorfall ereignete sich laut Robert Salas 1967 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf der Malmstrom Air Force Base in Montana. Er gab an, dass 20 Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman I von Grün auf Rot wechselten, als ein schnell fliegendes Licht über dem Gelände hellrot leuchtete.

Im Danny Jones Podcast sagte Salas laut Daily Mail, alle seien überzeugt gewesen, dass die Lichter nicht von einem sowjetischen Fahrzeug stammten. Die Raketen seien tief unter der Erde versteckt gewesen, umgeben von Störsendern, und dennoch habe das Signal dieser UFOs die Raketen erreicht.

Salas sagte, er sei sich sicher, dass es das Werk „intelligenter nicht-menschlicher Zivilisationen“ sei, die die Erde besucht hätten, um einen Dritten Weltkrieg und einen nuklearen Holocaust zu verhindern.

Zehn Interkontinentalraketen wurden außer Gefecht gesetzt, Wachen behaupteten, seltsame Lichter gesehen zu haben.

„Es ist eine andere Zivilisation da draußen, die uns besucht und sich Sorgen macht, dass wir diesen Planeten durch einen Atomkrieg zerstören – aus vielen Gründen, von denen wir manche wahrscheinlich noch gar nicht verstehen“, sagte er. Das erste Mal geschah es am 16. März 1967.

Zehn Interkontinentalraketen wurden ohne Vorwarnung außer Gefecht gesetzt. Am 24. März rief ihn der Wachmann gegen 22 Uhr an und berichtete von mehreren seltsamen Lichtern über dem Atomwaffenstützpunkt. Die Wachen behaupteten, die Lichter hätten 90-Grad-Drehungen gemacht. Salas schenkte ihnen keine Beachtung, erhielt aber kurz darauf einen weiteren Anruf vom Sicherheitspersonal.

Dieses hatte ein pulsierendes, rötliches Licht von einem UFO über dem Haupttor gesehen. Später wurden ähnliche Lichter über zwei Raketensilos gesichtet, und dann ertönte plötzlich ein Signalhorn. Dies signalisierte, dass etwas mit den Raketen nicht stimmte.

Alle Angehörigen der Malmstrom Air Force Base in Montana unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen.

„Ich schaute auf die Anzeigetafel, und tatsächlich, eine der Anzeigen wechselte von Grün auf Rot. Start verboten. Keine Startmöglichkeit“, sagte Salas zu Jones.

Auch die Warnleuchten für den Eindringling erloschen, was auf ein Eindringen in den Raketenbereich hindeutete. Die UFOs verschwanden schnell, und Salas und andere wurden vom Personal des Air Force Office of Special Investigations (AFOSI) gezwungen, strenge Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen, die sie verpflichteten, niemals preiszugeben, was auf dem Atomstützpunkt geschehen war.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing untersuchte die Ursache für die Abschaltung der Sprengköpfe, konnte aber keine plausible Erklärung finden. Später kamen sie zu dem Schluss, dass ein externes elektromagnetisches Signal die Lenk- und Kontrollsysteme der Raketen gestört hatte.

Salas sagte, er habe sich schließlich entschlossen, darüber zu sprechen, weil er in einem frei zugänglichen UFO-Buch von einem ähnlichen Vorfall gelesen hatte.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.