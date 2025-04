Nikola Tesla: Moses war zweifellos ein praktischer und geschickter Elektriker

Der Aberglaube der Alten, falls er überhaupt existierte, kann daher nicht als zuverlässiger Beweis ihrer Unwissenheit angesehen werden.

Wie viel sie über Elektrizität wussten, lässt sich nur vermuten. Kurios ist, dass sie Rochen oder Zitterfische in der Elektrotherapie verwendeten.

Einige alte Münzen zeigen Zwillingssterne oder Funken, wie sie von einer galvanischen Batterie erzeugt werden könnten. Die Aufzeichnungen, so spärlich sie auch sein mögen, lassen uns davon überzeugt sein, dass zumindest einige Eingeweihte ein tieferes Wissen über Bernsteinphänomene besaßen.

Um nur einen zu nennen: Moses war zweifellos ein praktischer und geschickter Elektriker, der seiner Zeit weit voraus war. Die Bibel beschreibt präzise und detailliert die Anordnung einer Maschine, in der Elektrizität durch Reibung von Luft an Seidenvorhängen erzeugt und in einem kondensatorähnlichen Kasten gespeichert wurde.

Es ist sehr plausibel anzunehmen, dass die Söhne Aarons durch eine Hochspannungsentladung getötet wurden und dass die Vestalinnenfeuer der Römer elektrisch waren.

Der Riemenantrieb muss den Ingenieuren jener Epoche bekannt gewesen sein, und es ist schwer vorstellbar, wie ihnen die enorme Entwicklung statischer Elektrizität entgangen sein konnte.“

– Nikola Tesla

„DIE WUNDERWELT, DIE DURCH ELEKTRIZITÄT GESCHAFFEN WERDEN SOLL.“ Manufacturer’s Record, 9. September 1915.

