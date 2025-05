Studie: Beim Bau der ägyptischen Pyramiden wurden antike Hightech-Maschinen verwendet

Eine neue Studie behauptet, dass beim Bau der ägyptischen Pyramiden antike Hightech-Maschinen zum Einsatz kamen. Sie lüftet das Geheimnis um die Entstehung der Stufenpyramide vor 4.650 Jahren.

Dieses hoch aufragende Bauwerk aus über 3,3 Millionen Kubikmetern Kalkstein hat Wissenschaftler jahrhundertelang vor Rätsel gestellt, da sie sich mit der Präzision primitiver Werkzeuge auseinandersetzen mussten.

Die Studie legt nahe, dass fortschrittliche, noch nicht vollständig verstandene Technologie es den alten Ägyptern ermöglichte, massive Steinblöcke mit bemerkenswerter Symmetrie zu stapeln.

Diese Erkenntnis stellt lang gehegte Annahmen in Frage und deutet auf die Ingenieursleistung einer verlorenen Zivilisation hin, die unser Verständnis des Pyramidenbaus grundlegend verändert.

Earth.com berichtet: Eine neue Studie deutet nun darauf hin, dass das Geheimnis eher durch Kanäle und Becken geflossen sein könnte als über bröckelnde Erdrampen.

Durch die Verfolgung alter Wasserläufe, die auf Satellitenradarbildern sichtbar sind, und deren Abgleich mit Hinweisen aus dem Felsgestein gehen die Forscher davon aus, dass die Wasserkraft – eine Art hydraulischer Aufzug – den Großteil der Arbeit beim Anheben der Pyramide, Stufe für Stufe, geleistet hat.

Stufenpyramide des Königs Djoser

Ein halbes Jahrhundert vor den bekannteren Pyramiden von Gizeh beauftragte Pharao Djoser seinen Chefarchitekten Imhotep, ein Grabmal zu entwerfen, das seinesgleichen sucht: die Stufenpyramide des Djoser.

Das Ergebnis war ein sechsstufiges Denkmal, das noch heute zwischen 60 und 62 Meter hoch ist.

Anstelle einer einstöckigen Struktur stapelte Imhotep sechs Steinschichten und schuf so eine beeindruckende Treppe zum Himmel. Zum ersten Mal verwendeten ägyptische Baumeister große, bearbeitete Kalksteinblöcke.

In den darauffolgenden Jahrzehnten löste das in Sakkara verfeinerte Know-how einen rasanten Bauboom in der Region aus.

Die Steine ​​wogen plötzlich von 300 kg pro Stück auf über 2.360 kg, und für den Bau von nur sieben Königspyramiden wurden rund 28 Millionen Tonnen Mauerwerk benötigt.

Um die Pyramide herum befand sich ein kunstvoller Komplex aus Höfen, Tempeln und Zeremonienräumen, die alle dazu bestimmt waren, dem Pharao im Jenseits zu dienen.

Diese Räume hatten nicht nur symbolischen Charakter – sie waren funktionale Teile eines Glaubenssystems, das den König als Gott auf Erden betrachtete.

In Stein gemeißelte Hinweise finden

An der Spitze der jüngsten Bemühungen zur Lösung dieses Rätsels steht Dr. Xavier Landreau vom CEA Paleotechnic Institute .

Sein französisches Team durchforstete jahrzehntelange Ausgrabungsnotizen und verglich sie mit hochauflösenden Radaraufnahmen.

„Satellitenbilder zeigen deutlich, dass eine rechteckige Steinumfriedung namens Gisr el-Mudir , westlich der Nekropole von Sakkara gelegen, alle technischen Merkmale eines Staudamms aufweist“, erklärt Dr. Landreau.

„Diese Funktion hätte dazu gedient, den Fluss bei Sturzfluten zu kontrollieren und schwere Objekte aufzufangen, die vom Flussaufwärts kommen.“

Verschwundener See, eigens angelegter Wassergraben

Auf der Leeseite des Staudamms verläuft die Landschaft in ein flaches Becken. Die Bodenbeschaffenheit dort deutet auf einen See hin, der während der saisonalen Nilfluten anschwoll.

Als der Wasserstand sank, leiteten Kanäle den verbleibenden Wasserstrom in einen in den Fels gehauenen Graben, der heute den Spitznamen „Trockengraben“ trägt und den Pyramidenbezirk umgibt.

In seinem südlichen Arm befindet sich eine Reihe von Kammern, deren abgestufte Böden den heutigen Absetzbecken kommunaler Wasserwerke ähneln.

„Gemeinsam funktionieren der Gisr el-Mudir und der innere Südabschnitt des Trockengrabens als einheitliches hydraulisches System, das die Wasserqualität verbessert und den Durchfluss für praktische Zwecke und menschliche Bedürfnisse reguliert“, schreiben die Autoren.

Sie argumentieren, dass das gereinigte Abwasser gerade rechtzeitig eingetroffen sei, um ein dringendes Bauproblem zu lösen.

Wasser und die Steine ​​der Stufenpyramide

Im Inneren der Pyramide führen Steinkorridore von einem zentralen Schacht nach oben. Ihre Form und Abnutzungsmuster lassen die Vorstellung eines flüssigkeitsbetriebenen Aufzugs aufkommen.

„Die antiken Architekten haben die Steine ​​wahrscheinlich mithilfe des sedimentfreien Wassers aus dem südlichen Teil des Trockengrabens auf vulkanische Art aus der Mitte der Pyramide gehoben“, schreiben die Autoren.

Stellen Sie sich schwimmende Lastkähne – oder vielleicht versiegelte Schlitten – vor, die immer höher steigen, weil Süßwasser unter ihnen hindurchfließt.

Zahlen stützen diese Annahme. Bei einer etwa neun Meter hohen Wassersäule könnte der Aufwärtsdruck zwei Drittel des Gewichts eines Kalksteinblocks aufheben, sodass die Arbeiter auf terrassierten Felsvorsprüngen die Ladung an ihren Platz manövrieren müssten.

Ein solches System würde die Notwendigkeit massiver Rampen umgehen, von denen man lange dachte, sie umgaben frühe Pyramiden, die jedoch nie vor Ort gefunden wurden.

Erst Überschwemmungen, dann Dürren

„Vor der vierten Dynastie gab es mehr Probleme mit Überschwemmungen als mit Wassermangel“, bemerkte Dr. Landreau und verdeutlichte damit, warum sich die Arbeiterschaft von Sakkara möglicherweise für den Wasserbau interessierte.

Jährliche Überschwemmungen könnten Baustellen verschlucken, Holz verrotten lassen und Vorräte verstopfen. Hätte man überschüssiges Wasser als Bauverbündeten genutzt, wäre aus einer Gefahr unbezahlte Arbeit geworden.

Die Umstellung zahlte sich schnell aus. Innerhalb einer Generation verdoppelte sich die Größe der Steine, und als um 2550 v. Chr. die Cheops-Pyramide errichtet wurde, wogen einzelne Blöcke mehr als fünf Tonnen.

Experten gehen davon aus, dass für den Transport solcher Lasten über eine kilometerlange Rampe zu jedem Zeitpunkt mindestens 4.000 Mann erforderlich gewesen wären. Ein wasserbetriebener Aufzug könnte diesen Personalbedarf deutlich reduzieren und die Steinbruchteams schneller einplanen.

Wofür all die Arbeit?

Doch die Stufenpyramide birgt einen tief verborgenen Trick: Ihre Grabkammer ist leer. Keine Königsmumie, kein Schatz, keine Wandtexte.

Wo ist Pharao Djoser?

Einige Archäologen haben die Idee in Umlauf gebracht, dass der hohle Kern weniger als Grabstätte, sondern vielmehr als Druckbehälter fungierte, als technisches Herz, das den Wasserauftrieb ermöglichte.

Das Labyrinth aus Tunneln, Steintüren mit Scharnieren und Fallblöcken lässt auf eine mechanische Genialität schließen, die ebenso ausgefeilt ist wie die eines Bewässerungskanals.

Stufenpyramide und moderne Ingenieure

Heute kommt den Bauingenieuren, die in Louisiana mithilfe kontrollierter Überflutungen Deltaland errichten oder ganze Häuser auf pneumatischen Hebebühnen hochziehen, Sakkaras Beherrschung der Strömungsdynamik vielleicht unheimlich bekannt vor.

Wenn die Baumeister der Antike tatsächlich die Wassersäulen manipulierten, um Steine ​​in den Himmel zu treiben, dann gelang ihnen eine Leistung, die im Einklang mit den modernen Bemühungen steht, mit den Naturkräften zu arbeiten, statt gegen sie anzukämpfen.

Die Funde schließen zwar nicht alle Lücken in der langen Geschichte der ägyptischen Pyramiden, doch sie öffnen einen einladenden Korridor für zukünftige Ausgrabungen.

Bohrkerne aus den Schlammschichten des Dry Moat könnten Seeablagerungen bestätigen; Mineralflecken an den inneren Schächten könnten auf wiederholte Nasszyklen hinweisen.

So oder so ist die Stufenpyramide ein technisches Wunderwerk, das uns immer wieder lehrt, dass die Menschen schon in der Antike bereit waren, kolossale Herausforderungen mit Lösungen anzugehen, die so flüssig waren wie der Nil selbst.

Die vollständige Studie wurde in der Zeitschrift PLOS One veröffentlicht .