Medienbericht: Geisterkind an Geldautomat in Mexiko gefilmt? (Video)

Ein erschrockener Zeuge in Mexiko filmte eine kleine Schattengestalt vor einem Geldautomaten. Einige vermuten, dass es sich bei der unheimlichen Erscheinung um einen Geist handelte.

Laut einem Bericht lokaler Medien wurde die gespenstische Szene in Tehuacán von einem Mann gefilmt, der dort seine Stromrechnung bezahlen wollte.

Als er sich dem Automaten näherte, erschrak er über die beunruhigende Erscheinung in der ansonsten leeren Lobby. Gruseligerweise bewegte sich der mysteriöse Schatten nach einigen Sekunden, als wäre er lebendig, vom Geldautomaten weg.

Der Zeuge teilte das Video online und gab an, nach der Sichtung des vermeintlichen Geistes geflohen zu sein. Er meinte, er würde lieber den Strom verlieren, als dem vermeintlichen Gespenst zu begegnen.

Nachdem das Video in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, verbreitete es sich in Mexiko rasant. Einige äußerten sich erstaunt über den möglichen paranormalen Vorfall.

Skeptischere Beobachter argumentierten jedoch, dass der „Geist“ lediglich ein Licht- und Schattenspiel gewesen sei. Was halten Sie von dem unheimlichen Schatten am Geldautomaten?

Video: