KI enthüllt mysteriöses Bild der Voyager: Wer oder was sendet die Daten? (Video)

Fortschritte in der Quantendatenanalyse führten zu einer bahnbrechenden Entdeckung, die kein Wissenschaftler vorhersehen konnte.

Das Weltraumüberwachungssystem der NASA, das mit einem Quantenprozessor ausgestattet wurde, der kosmisches Rauschen filtern und interstellare Signale entschlüsseln soll, lieferte etwas Erstaunliches: ein Bild.

Doch dies war weder eine Eingabe noch eine Simulation oder das Produkt algorithmischer Vorstellungskraft. Es war weder das Ergebnis zufälligen Rauschens noch eines fehlgeschlagenen Mustererkennungsprozesses.

Das Quantensystem lieferte ein kohärentes, strukturiertes und symmetrisches Bild, das eindeutig künstlich war. Und die Daten, aus denen es stammte? Niemand anderes als Voyager 1.

Der renommierte Physiker Michio Kaku äußerte sich kürzlich in einem Interview zu dieser Anomalie: „Wir sind möglicherweise Zeugen des ersten Anzeichens einer neuen Intelligenz, die weder von Menschenhand geschaffen noch von der Erde stammt und ganz sicher nicht zufällig ist.“

Das über verschränkte Qubit-Netzwerke rekonstruierte Bild zeigte eine Figur: eine menschenähnliche Silhouette, die jedoch aus geometrischen Segmenten zusammengesetzt war, die jeder bekannten biologischen oder mechanischen Bauweise widersprachen. Sie schien bewusst so gestaltet, dass sie das menschliche Verständnis herausforderte, fremdartig und doch unheimlich vertraut genug, um Wiedererkennung zu erregen.

Vor nicht allzu langer Zeit hat die NASA die Grenzen der Rechenleistung erweitert, indem sie einen experimentellen Quantencomputer startete, der riesige, mehrdimensionale Datenströme verarbeiten kann. Doch nach dieser Enthüllung schaltete die NASA das System nach dem unerwarteten und beunruhigenden Vorfall im Jahr 2023 abrupt ab. Manche glauben jedoch, dass die Forschung im Geheimen weitergeführt wurde.

Unterdessen sendet Voyager 1 – das am weitesten entfernte von Menschenhand geschaffene Objekt im Weltraum, das auch nach 45 Jahren noch immer unser Sonnensystem verlässt – seltsame, unerklärliche Daten. Laut NASA-Ingenieuren begann das Fluglagenkontrollsystem (AACS) der Raumsonde Signale zu senden, die „nicht das widerspiegeln, was tatsächlich an Bord passiert“.

Statt nützlicher Telemetriedaten sendete Voyager 1 eine rätselhafte Sequenz: ein sich wiederholendes Muster aus Einsen und Nullen. Zunächst als Störung abgetan, führten die Ingenieure die Anomalie auf das Flugdatensubsystem (FDS) zurück und identifizierten einen defekten Chip. Doch trotz aller Bemühungen blieb das Signal bestehen – ein digitales Rätsel aus 24 Milliarden Kilometern Entfernung.

Handelt es sich lediglich um ein veraltetes System? Oder werden die Daten absichtlich verändert?

Was ist, wenn dieser „Fehler“ eine Nachricht ist? Und wenn ja, wer sendet sie?

Video: