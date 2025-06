Mond: CIA-Programm enthüllt möglichen Standort einer außerirdischen Zivilisation, die „wie wir aussieht“ (Video)

Eine einst geheime CIA-Operation steht erneut im Rampenlicht, nachdem erneut Behauptungen aufgetaucht sind, wonach auf dem Mond eine Zivilisation menschenähnlicher Außerirdischer existieren könnte.

Die erstaunliche Enthüllung stammt aus dem Projekt Stargate, einem US-Geheimdienstprogramm aus der Zeit des Kalten Krieges, das sich mit „Remote Viewing“ beschäftigte – einer Form der außersinnlichen Wahrnehmung, bei der Personen versuchten, weit entfernte Orte psychisch zu beobachten.

Zu den prominentesten Persönlichkeiten der Sendung gehörte Ingo Swann, dessen detaillierter Bericht die Debatte Jahrzehnte später erneut entfachte.

Swann berichtete erstmals 1998 in seinem Buch „ Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy“ über seine Erfahrungen .

Er behauptete, er sei 1975 von unbekannten Geheimagenten rekrutiert und unter strenger Geheimhaltung in eine versteckte unterirdische Einrichtung gebracht worden.

Dort wies ihm ein Regierungsbeamter, der nur als „Mr. Axelrod“ bekannt war, eine ungewöhnliche Aufgabe zu: „Wir möchten, dass Sie für uns zum Mond fliegen und beschreiben, was Sie sehen.“

Laut Swann war das, was er aus der Ferne auf der Rückseite des Mondes wahrnahm, alles andere als gewöhnlich.

Er schrieb: „Ich fand Türme, Maschinen, Lichter in verschiedenen Farben und seltsam aussehende Gebäude.“ Er fügte hinzu: „Ich fand Brücken, deren Funktion ich nicht ergründen konnte. Es gab viele Kuppeln in verschiedenen Größen.“

Noch bemerkenswerter ist Swanns Behauptung, er habe menschenähnliche Wesen – offenbar allesamt männlich und unbekleidet – beobachtet, die in Mondkratern Ausgrabungen oder Bergbau betrieben. Er bemerkte: „Zwei von ihnen zeigten in meine Richtung.“

„Wie könnten sie das tun … es sei denn … sie verfügen auch über eine Art ausgeprägte übersinnliche Wahrnehmung?“

Swann behauptete, die US- Behörden seien von der Vision nicht überrascht gewesen. Auf die Frage, warum seit Anfang der 1970er Jahre niemand mehr zum Mond zurückgekehrt sei, formulierte er eine Theorie: „Sie haben euch irgendwie gesagt, ihr sollt euch fernhalten. Deshalb greift ihr auf übersinnliche Wahrnehmungen zurück. Die sind nicht freundlich, oder?“

Axelrods Antwort: „Sie haben ungefähr recht … aber nicht ganz.“

Obwohl keine der von der NASA , Roscosmos, CNSA, JAXA oder ISRO durchgeführten Mondmissionen jemals außerirdische Strukturen oder Leben auf dem Mond bestätigt hat, fasziniert Swanns Bericht die Forscher, die sich mit unkonventionellen Geheimdienstbemühungen beschäftigen, weiterhin.

Doch Swanns jahrzehntealter Bericht wirft eine provokante Frage auf: Wenn seine Behauptungen auch nur einen Funken Wahrheit enthalten, was (oder wer) könnte uns bei unserer Rückkehr erwarten?

