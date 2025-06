Medienbericht: Mehrere Zeugen filmen „Mutterschiff“ über Guatemala-Stadt (Video)

Mehrere Zeugen in Guatemala filmten ein merkwürdiges UFO, das manche mit einem außerirdischen Mutterschiff verglichen. Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die faszinierende Massensichtung am Mittwochabend in und um die Stadt Villa Nueva.

Eine beeindruckende Sammlung von Videos, die von mehreren verblüfften Beobachtern aufgenommen wurden (siehe oben), zeigt, dass das seltsame Objekt aus verschiedenen Perspektiven sechs horizontale Lichter aufwies.

Die unheimliche Anomalie soll mehrere Minuten am Nachthimmel geschwebt sein, bevor sie aus dem Blickfeld verschwand. Viele fragen sich, was am Mittwochabend über Villa Nueva erschienen ist.

Bemerkenswerterweise gab der Direktor der guatemaltekischen Astronomiegesellschaft auf die Frage nach dem UFO im Zentrum des seltsamen Vorfalls an, ebenso verblüfft zu sein wie die Zeugen, die die Kuriosität bemerkt hatten.

Edgar Castro Bathen bezeichnete das Objekt als „unbekanntes anomales Phänomen“ und sinnierte: „Sie sind jetzt überall.“ Online-Beobachter kursierten verschiedene Theorien darüber, was das UFO gewesen sein könnte.

Einige vermuten außerirdische Besucher, andere eine prosaischere Erklärung wie eine Drohne.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von dem rätselhaften Objekt, das so viele Menschen gesehen haben?

Video: