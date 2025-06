Diese faszinierende Mumie wurde vor über 200 Jahren in einem der größten Höhlensysteme Amerikas gefunden: der Mammoth Cave.

Dort entdeckten Bergleute eine äußerst gut erhaltene Mumie mit rotem Haar, die auf unheimlich ähnliche Weise wie die alten Ägypter präpariert und einbalsamiert worden war. Nach der Untersuchung der Mumie Ende des 19. Jahrhunderts galt sie dem Smithsonian Institute als verloren.

Vor etwa 200 Jahren wurde in der Mammoth Cave in Kentucky eine sehr ungewöhnliche Mumie entdeckt.

Es gibt einige Dinge über die Mumie, die das, was wir in Geschichtsbüchern zu glauben gelernt haben, völlig in Frage stellen, insbesondere was die Fähigkeiten und Leistungen der alten Ägypter, ihre unerschrockenen transozeanischen Reisen und ihren Einfluss auf andere antike Kulturen betrifft.

Die als Fawn Hoof bekannte Mumie wird von vielen als Beweis dafür angesehen, dass die Geschichtsbücher falsch sind und dass uns gefilterte Informationen gegeben werden, wenn es um alte Zivilisationen und die Ursprünge der Menschheit geht.

Die Mumie wurde in dem Buch „Prehistoric Mummies from the Mammoth Cave Area“ von Angelo I. George erwähnt, in dem der Autor angibt, dass die Mumie im September 1811 in der Höhle gefunden wurde.

Laut George erhielt die antike Mumie im Jahr 1815 den Namen „Fawn Hoof“ und Tausende von Menschen sahen die Mumie, als sie ausgestellt wurde.

Aber was ist die Geschichte hinter der Mumie und warum ist sie so wichtig?

Irgendwann zwischen 1811 und 1813 (die Angaben der verschiedenen Autoren variieren) arbeitete eine Gruppe von Bergleuten in einer der Höhlen in Kentucky, die als Short Cave bekannt ist.

Einer der Arbeiter stieß bei Ausgrabungen auf eine harte Oberfläche, die sich als großer, flacher Felsen herausstellte.

Nachdem Bergleute das Gestein abgetragen hatten, entdeckten sie eine Krypta, in der sich eine Mumie befand. Doch es war keine gewöhnliche Mumie.

In der Vergangenheit wurde solchen Entdeckungen keine große Bedeutung beigemessen und man versuchte, aus der Geschichte Profit zu schlagen.

Im Jahr 1816 besuchte Nahum Ward aus Ohio die Höhle und kaufte zahlreiche Artefakte sowie die Fawn Hoof Mumie. Neben der Fawn Hoof Mumie erwarb Ward auch weitere Mumien, von denen einige angeblich über 2500 Jahre alt waren.

Die Jahre vergingen, und die von Ward erworbene Sammlung wurde in einer Wanderausstellung mit Raritäten präsentiert. Im Laufe der Jahre reiste die Fawn Hoof Mumie durch das ganze Land. Sie wurde zunächst nach Lexington, Kentucky, gebracht und später der American Antiquarian Society übergeben.

Im Jahr 1876 wurde die Fawn Hoof Mummy von Isaiah Thomas, dem Gründer der American Antiquarian Society, an die Smithsonian Institution übergeben.

Aufgrund der unzureichenden Pflege und der häufigen Transporte kam es zu Schäden an der Mumie.

Forscher des Smithsonian untersuchten die Mumie, sezierten sie und berichteten über ihre Ergebnisse. Irgendwann danach – wie viele andere Dinge, die die Geschichte in Frage stellen – ging die Fawn Hoof Mumie vollständig verloren.

Ersten Berichten zufolge handelte es sich bei der Mumie um eine etwa 1,80 Meter große Frau.

Die Mumie war in Hirschleder gehüllt, das wiederum mit Blatt- und Rankenmustern verziert war.

Die Mumie war in einem äußerst gut erhaltenen Zustand, obwohl sie nach ihrer Entdeckung über 60 Jahre lang nicht von Forschern untersucht wurde.

Zu den ungewöhnlicheren Funden gehörte die Tatsache, dass diese Mumie – ähnlich wie andere Mumien, die vor kurzem in Peru und Bolivien gefunden wurden – rote Haare hatte.

Man kam zu dem Schluss, dass das Haar auf eine Länge von einem Achtel Zoll geschnitten war, mit Ausnahme des Hinterkopfes der Mumie, wo das Haar etwa zwei Zoll lang war.

Aufgrund der Artefakte, die an der Grabstätte der Mumie gefunden wurden, geht man davon aus, dass die Frau in der Antike eine große Bedeutung hatte.

Forscher stellten jedoch fest, dass zu den faszinierendsten Details der Fawn Hoof Mumie die Tatsache gehört, dass sie auf unheimlich ähnliche Weise präpariert und einbalsamiert wurde, wie es die alten Ägypter taten.

Berichten zufolge waren die Hände, Ohren, Finger und der Rest des Körpers zwar getrocknet, aber äußerst gut erhalten.

Doch wie konnte die Mumie verloren gehen? Könnte es sein, dass sie die historischen Lehren bestimmter Institutionen in Frage stellte?

Viele Menschen glauben, dass die Fawn Hoof Mumie einer der vielen Hinweise darauf ist, dass vor Tausenden von Jahren, vor der Entstehung geschriebener Geschichte, die antiken Kulturen rund um den Globus eng miteinander verbunden waren und dass transozeanische Reisen viel früher stattfanden, als die etablierten Gelehrten zugeben wollen.