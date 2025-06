Die japanische Karte von 1907 soll die Flache Erde und verborgene Kontinente zeigen

Von Jason Colavito:

Wie ich in einem Blogbeitrag zu diesem Artikel schrieb, stammt der folgende Artikel aus der Ausgabe der Hawaiian Gazette vom 11. Januar 1907 und behauptet, es handele sich um eine vor über 1.000 Jahren in Japan angefertigte Weltkarte.

Doch wie kritische Leser bemerken werden, enthält der Artikel mehrere Anklänge an die Geschichte mit der Zeno-Karte. Wie jene berüchtigte Karte ist auch diese eine neu gezeichnete moderne Kopie einer angeblich alten, noch nie gesehenen Karte.

Wie die Zeno-Karte war auch das Original angeblich vom Alter verrottet, was durch einen geheimnisvollen, noch nie gesehenen alten Brief erklärt wird.

Außerdem dient die Karte dazu, die mit ihrem „Entdecker“ verbundenen geografischen Gebiete zu verherrlichen. In diesem Fall fand ein auf Hawaii lebender Japaner in Japan eine Karte, auf der Madagaskar, Grönland und Polynesien nicht verzeichnet waren, auf der aber Hawaii trotzdem prominent abgebildet war!

Es gibt einen ziemlich eindeutigen Hinweis darauf, dass der Journalist, der den Artikel verfasste, wusste, dass es sich um eine Falschmeldung handelte: Er vergleicht ihn mit James De Milles Roman „Manuscript found in a Copper Cylinder“ aus dem Jahr 1888 , einer satirischen Erzählung über eine unterirdische Welt.

Hier der Text aus der Hawaiian Gazette vom 11. Januar 1907:

Wurde diese Weltkarte vor zehn Jahrhunderten erstellt?

Fast noch seltsamer als das „in einem Kupferzylinder gefundene Manuskript“ ist die Kopie einer Karte, die aus einem buddhistischen Tempel in den Bergen Zentraljapans über das Meer nach Honolulu gelangte. Es handelt sich um eine Weltkarte, die vor 1000 Jahren erstellt wurde. Dr. Kobayashi, der bekannte japanische Arzt und Chirurg aus Honolulu, hat eine Kopie dieser Karte erhalten, die seiner Meinung nach vor zehn Jahrhunderten von chinesischen Priestern angefertigt wurde.

Die Karte basiert auf dem Prinzip der Mercator-Projektion und zeigt den Nordpol als Mittelpunkt eines Kreises, in dem die Kontinente Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien liegen.

„Die Karte wurde von meinem Bruder in einem japanischen Tempel in den Bergen Japans gefunden“, sagte Dr. Kobayashi. „Sie wurde in der Neuzeit vor der japanischen Regierung versteckt, genau wie in alten Zeiten, denn früher wäre eine solche Karte von den Behörden vernichtet worden. Einem Brief zufolge wurde die Originalkarte von einem buddhistischen Priester aus China mitgebracht und in diesem Tempel versteckt.

„Vor zehn Jahren litt mein Bruder an Schwindsucht. Obwohl ich Arzt war, wollte er sich nicht mit Medikamenten behandeln lassen. Er beschloss, in die Berge zu gehen und selbst einen Heilungsversuch zu unternehmen. Zehn Jahre lang blieb er dort und nutzte seine Willenskraft, um eine Heilung zu bewirken. Heute ist er ein gesunder Mann. Während seines Aufenthalts dort fand er diese Karte. Daraus entwickelte er die Theorie der Flachheit der Erde, obwohl alle modernen Fakten sie als Kugel zeigten. Diese Theorie war sein einziges Lebensziel. Er ist Künstler und fertigte zur Veranschaulichung seiner Theorie wunderschöne, malerische und ansprechende Zeichnungen an, in denen mechanische, astronomische und technische Methoden dargestellt sind.

„Mein Bruder geht zurück auf die Zeit von Kolumbus und Amerigo Vespucci, die, wie er sagt, in ein neues Land segelten, weil sie glaubten, sie würden schließlich ankommen, wenn sie direkt in eine allgemeine Richtung segelten.

„Wir Modernen wissen, dass ein Schiff, das von einem Hafen aus in See sticht und im Allgemeinen immer in östlicher Richtung fährt, am selben Ort ankommt. Das Schiff umrundet natürlich die Erde.“ Die Theorie meines Bruders besagt, dass man auf einer riesigen Ebene wie auf dem Rand einer Schüssel segelt.“

Die Illustrationen der Karte sind wunderschöne Beispiele japanischer Kunst. Kein schöneres Geographiebuch wurde jemals zusammengestellt. Es ist eine Fülle von Kirschblüten, Fujiyamas, wunderschönen blauen Meeren, übersät mit den Segeln von Dschunken und Sampans. Es gibt Landschaften und Seestücke sowie bizarre Bilder japanischer Frauen, die im Stil alter Zeiten gestaltet sind. Doch auf jedem Blatt dieser Bilder werden die technischen Linien auf eine Weise hervorgehoben, die das Bild nicht beeinträchtigt. Mit dem Text, der jede Seite erklärt, sollte die Geographie leicht verständlich sein.

Dr. Kobayashi besitzt nun alle Originalblätter, Dutzende davon, und wird diese seinem Bruder nach Japan zurückgeben, der sie einem Verlag übergeben möchte. Es wird eine der innovativsten Veröffentlichungen dieser Zeit sein.

Die Originalkarte, von der Dr. Kobayashis Bruder eine Kopie angefertigt hat und deren beiliegender Schnitt eine Nachzeichnung darstellt, ist wurmstichig und kaum noch zusammenzuhalten. Die obige Karte mit allen Kontinenten und sogar den Hawaii-Inseln wurde offensichtlich nicht von den Priestern angefertigt, die die ursprünglichen Linien nachgezeichnet haben.

Obwohl es eine offensichtliche Fälschung ist und frei erfunden, hält es nicht die Gläubigen an die Theorie der Flachen Erde und Eiswand, dieses Märchen im Internet unkritisch zu teilen!

