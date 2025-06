Edgar Cayce gab etwa 40 Jahre lang Lesungen der Akasha-Chroniken.

Seine Lesungen enthielten Heilmittel für medizinische Beschwerden,Details über frühere Leben, Vorhersagen und viele Erkenntnisse.

Cayces einzigartige Perspektive wird in einem sehr interessanten YouTube-Video dargestellt, das ich kürzlich gefunden habe. Es folgen größtenteils paraphrasierte Überzeugungen und Informationen, die Edgar Cayce in seinen Lesungen während seines Besuchs in den Akasha-Chroniken weitergab.

11 Wahrheiten über die Reinkarnation nach Edgar Cayce

Wahrheit

Als Christ sträubte sich Cayce zunächst gegen die Vorstellung der Reinkarnation, doch die Beweise dafür während seiner vielen Lesungen machten ihm klar, dass wir tatsächlich reinkarnieren.

Wahrheit

Wir sind nicht zufällig hier, unsere Seele hat sich diesen Körper und dieses Leben ausgesucht.

Wahrheit

Die Seele entschied sich für den Eintritt in die physische Welt, weil sie lernen wollte, wie es ist, in physischer Form zu erschaffen.

Wahrheit

„Die Erde ist eine Schule, das Leben ein Klassenzimmer, Karma der Lehrer und Reinkarnation der Lehrplan. Karma ist Erinnerung in Aktion.“

Wahrheit

Reinkarnation geschieht nicht zufällig; die Seele wählt eine Familie, einen Körper, eine Zeitperiode und einen Ort, die der Seele dabei helfen, das zu lernen, was sie lernen möchte.

Wahrheit

Ohne die Amnesie, die wir in jedem Leben erleben, hätten wir zu viele Erinnerungen, um sie zu bewältigen, und es würde uns überfordern„Wir vergessen, um voll zu leben.“

Wahrheit

Phobien, Déjà-vu, unerklärliche Talente, Träume und die starke Vertrautheit, die man beim ersten Treffen mit bestimmten Menschen empfindet, sind alles Seelenerinnerungen.

Wahrheit

Jedes Leben hat einen Sinn und die Handlungen in diesem Leben tragen entweder zur Verwirklichung dieses Sinns bei oder nicht.

Wahrheit

Schmerz, Konflikte und Schwierigkeiten im Allgemeinen sind Spiegelbilder von Seelenmustern, die gelöst werden müssen.

Wahrheit

Nicht die Umstände, in die Sie hineingeboren wurden, sind Belohnung oder Bestrafung, sondern das Klassenzimmer, in dem Sie lernen möchten.

Wahrheit

Der Tod ist ein Neuanfang, eine Überprüfung; die Seele entwickelt sich weiter und kann zurückkehren, um noch mehr zu lernen.

