Außerirdischer von kalifornischer Türklingelkamera gefilmt? (Video)

Ein seltsames Video einer Türklingelkamera aus Kalifornien zeigt eine seltsame Gestalt, die einem Außerirdischen ähnelt und die Einfahrt eines Hauses herunterschleicht.

Das seltsame Video wurde Berichten zufolge Anfang des Monats in einem Wohnhaus in Compton aufgenommen und anschließend von der verblüfften Hausbesitzerin Jessica Ortiz in den sozialen Medien geteilt. In dem oben gezeigten Video steht plötzlich eine winzige Gestalt mit einem runden Kopf, der an einen grauen Außerirdischen erinnert, neben der Veranda.

Sie schlurft schnell die Einfahrt entlang, bevor sie aus dem Blickfeld verschwindet. Augenblicke später ist eine seltsame Kakophonie von Geräuschen zu hören, die vermutlich von der Anwesenheit des unheimlichen Eindringlings verursacht wird.

Ortiz brachte etwas Licht in die rätselhaften Aufnahmen und erzählte dem YouTuber Hidden Underbelly, dass das Geräusch am Ende des Videos von ihrer Hintertür stammte. Bewegungsmelderkameras an der Rückseite des Hauses konnten den unheimlichen Besucher jedoch nicht erkennen.

Interessanterweise gab Ortiz an, dass „meine Tante nebenan wohnt und gegen 0:45 Uhr drei laute Schläge auf dem Dach ihres Hauses gehört hat“ und ein beunruhigendes Kratzgeräusch, das sie dazu veranlasste, in ihr Zimmer zu flüchten und zu beten.

Daher hat das bizarre Filmmaterial verständlicherweise im Internet erhebliche Spekulationen ausgelöst. Viele Zuschauer vermuten, dass es sich bei der seltsamen Gestalt um einen Besucher aus einer anderen Welt handeln könnte.

Skeptischere Beobachter argumentieren jedoch, dass es sich bei dem „Alien“ möglicherweise einfach um eine Person handelte, die sich in weiter Kleidung, die ihre Identität verbarg, durch Ortiz‘ Haus schlich. Was halten Sie von dem verblüffenden Türklingel-Video?

Video: