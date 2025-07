Ein Mann wurde plötzlich im Schlaf zweimal teleportiert

Huang Yanqiu, aus China, verschwand mehrmals auf mysteriöse Weise nachts aus seinem Haus, nur um in Tausende von Kilometern entfernten Städten wieder aufzutauchen – viel schneller, als es angesichts der Entfernung möglich gewesen wäre…

Huang Yanqiu wurde 1956 in einem kleinen Dorf in China geboren. Er wurde Bauer und arbeitete oft auf dem Feld.

Am 27. Juli 1977 beendete der damals 21-jährige Huang seine Arbeit auf der Farm und ging in seinem Haus schlafen. Am nächsten Morgen war er spurlos verschwunden. Seine Familie und Nachbarn suchten ihn überall, aber er blieb unauffindbar.

Zehn Tage später erhielt das Dorf eine Nachricht aus Shanghai, in der es hieß: „Huang befindet sich in einem Abschiebezentrum und muss abgeholt werden.“

Die Nachricht wurde am Morgen nach seinem Verschwinden verschickt. Das bedeutete, dass er in weniger als einem halben Tag in Nanjing angekommen war – fast 900 Kilometer entfernt – was eigentlich unmöglich gewesen wäre.

Als Huang endlich wieder zu Hause kam, erklärte er, er sei wie üblich zu Bett gegangen, aber am nächsten Morgen in einer großen Stadt mit hohen Gebäuden, Autos und Neonlichtern aufgewacht. Er sah Schilder mit der Aufschrift „Nanjing Shopping Center“ und „Nanjing Restaurant“ und erkannte, dass er in Nanjing war, einer Stadt 900 Kilometer entfernt.

Nach Nanjing teleportiert

Huang Yanqiu irrte geschockt umher, bis ihn zwei Polizisten anhielten. Er erklärte ihnen, er habe sich verlaufen, woraufhin sie ihm eine Zugfahrkarte nach Shanghai gaben und ihn aufforderten, erst einmal dorthin zu gehen.

Als er in Shanghai ankam, warteten die beiden Polizisten bereits auf ihn – obwohl sie nie in den Zug gestiegen waren und der Zug zu dieser Zeit das schnellste Fortbewegungsmittel war. Das ergab keinen Sinn.

In einem Deportationslager erzählte Huang einem der Soldaten seine Geschichte. Da er keinen Ausweis dabei hatte und die Nachricht an sein Dorf einen Fehler enthielt, dauerte es länger, bis seine Familie ihn zurückbekam.

Die Leute im Dorf waren verwirrt. Die Züge waren zu dieser Zeit zu langsam, um ihn so schnell nach Nanjing zu bringen. Andere Transportmittel wie Flugzeuge oder Autos waren entweder zu teuer oder in seinem Dorf nicht verfügbar.

Huang hatte auch keinen Grund wegzulaufen und er hatte noch nie zuvor über Nanjing oder Shanghai gesprochen. Einige Leute dachten, er lüge, aber andere konnten nicht erklären, wie er dorthin gekommen war.

Dann passierte etwas Ähnliches noch einmal…

Das 2. Mal teleportiert

Am 8. September 1977, während der Erntezeit, arbeiteten Huang und andere Dorfbewohner den ganzen Tag hart. Um 22 Uhr erlaubte der Dorfvorsteher Huang und einigen anderen, früher zu gehen und zu schlafen, so lange sie am nächsten Morgen Dünger lieferten. Sie stimmten zu und gingen zu Bett.

Am nächsten Morgen, dem 9. September, als sich die Dorfbewohner am Lagerplatz versammelten, bemerkten sie, dass Huang wieder fehlte. Sie dachten, er hätte verschlafen, und durchsuchten sein Haus, aber er war nicht mehr aufzufinden. Allerdings fanden sie etwas Seltsames – an die Wand seines Schlafzimmers geritzte Worte, die lauteten:

„Shandong Gao Dengmin, Gao Yanjin Entspanne dich.“

Wie schon einmal zuvor wurde Huang in Shanghai gefunden. Dieses Mal gab es Zeugen aus dem Dorf und auch in Shanghai, die sein Verschwinden und sein plötzliches Wiederauftauchen bestätigten. Am 11. September wurde er nach Hause geschickt, aber er konnte immer noch nicht erklären, wie er dorthin gekommen war.

Plötzlich in Shanghai

Huang sagte, er sei mitten in der Nacht am Bahnhof von Shanghai aufgewacht. Es war 2 Uhr morgens und bis auf die Sterne war alles dunkel. Ein Taifun traf zu dieser Zeit Shanghai und brachte heftigen Regen, starken Wind und Donner mit sich. Er war noch verängstigter als beim letzten Mal, weil er keine Ahnung hatte, wie er dorthin gekommen war und keine Möglichkeit hatte, Hilfe zu holen.

Plötzlich hörte er eine Stimme hinter sich sagen:

„Hallo zusammen. Sie müssen Huang Yanqiu aus dem Kreis Feixiang sein. Wollen Sie zur Artilleriedivision?“

Schockiert drehte er sich um und sah zwei Männer in Militäruniformen. Sie sagten ihm, sie seien Soldaten derselben Einheit wie Lü Qingtang – der Soldat, der ihm beim letzten Mal geholfen hatte. Sie sagten, sie seien geschickt worden, um ihn abzuholen.

Selbst heute weiß man nicht, wie es Huang möglich gewesen war, diese Entfernung in dieser kurzen Zeit zurückzulegen. Offenbar wurde er teleportiert, doch wer ist dafür verantwortlich gewesen?

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)