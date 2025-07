33-Stunden-Warnung: Riesige Erdbebensignale in Los Angeles erkannt – schweres Erdbeben in Kalifornien erwartet!

Unabhängige Warnung über EarthquakeChannel warnt vor einem schweren Erdbeben in Kalifornien, das innerhalb der nächsten 33 Stunden erwartet wird. Seismische Signale wurden in den Counties Los Angeles und Ventura registriert.

33 STUNDEN BIS ZUM AUFSCHLAG: DER ALARM, DEN NIEMAND HÖREN MÖCHTE

In einem überraschenden Bruch mit dem Schweigen der kontrollierten Institutionen ist eine Notfallwarnung aufgetaucht: Mehrere unabhängige seismische Modelle sagen ein schweres Erdbeben innerhalb der nächsten 33 Stunden voraus.

Diese Daten stammen von quakeprediction.com, das von den Mainstream-Medien ignoriert wird, nun aber eine unmissverständliche Warnung ausstrahlt: Aus den Counties Los Angeles und Ventura, dem pulsierenden Herzen Südkaliforniens, tauchen Anzeichen eines bevorstehenden tektonischen Ereignisses auf.

Dies ist keine Übung. Es handelt sich um unverarbeitete, ungefilterte Informationen von unabhängigen Forschern. Sie sind nicht Teil des Deep State-Apparats. Sie enthüllen die Wahrheit – die Informationen, die Sie nicht hören sollten.

DIE HEISSE ZONE: LOS ANGELES UND VENTURA AM RAND

Die Erdbebenvorhersagemodelle zeigen eine ungewöhnliche Konzentration präseismischer Energie unter Los Angeles und Ventura. Die Modelle zeigen überlappende Anomalien – ein katastrophales tektonisches Ereignis steht unmittelbar bevor. Diese Art von Energie verschiebt nicht nur Platten, sondern verändert auch Leben. Doch die Medien schweigen. Wie immer.

DIE BOTSCHAFT, DIE SIE NICHT VERBREITEN WERDEN: WARNEN SIE IHR VOLK

Diese Warnung kommt nicht von der FEMA oder CNN. Sie ist Ihre Warnung. Wenn diese Prognose auch nur zu einem Prozent zutrifft, müssen wir so handeln, als wäre sie hundertprozentig. Warnen Sie alle, die Sie kennen.

Senden Sie diese Nachricht an Ihre Gruppenchats. Posten Sie sie auf Telegram. Senden Sie Ihre Liste per E-Mail. Drucken Sie sie aus und kleben Sie sie an jede Tür.

SO BEREITEN SIE SICH AUF DIE AUFPRALLZONE VOR

Wenn Sie in Südkalifornien, insbesondere in LA oder Ventura, sind, ergreifen Sie jetzt Maßnahmen:

️ Gasleitungen abstellen und schwere Möbel sichern.

️ Laden Sie alle Telefone, Radios und Batterie-Backups auf.

️ Bereiten Sie eine Notfalltasche mit dem Nötigsten vor: Wasser, Essen, Taschenlampe, Batterien, Erste-Hilfe-Sets.

️ Richten Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Nachbarn einen Sammelpunkt ein.

️ Kennen Sie Ihre Ausgänge. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl. Warten Sie nicht.

WIR WARTEN NICHT AUF EINE ERLAUBNIS ZUM ÜBERLEBEN.

WARUM DER MAINSTREAM SCHWEIGT

Panik ist das, was sie fürchten. Der Tiefe Staat gedeiht im Stillen und hofft, dass Sie uninformiert bleiben. Doch wir sind nicht ihm, sondern der Wahrheit verpflichtet.

DAS IST KEINE VERSCHWÖRUNG. Das sind Informationen gegen das Überleben. Fragen Sie sich: Warum zeigen vier verschiedene Modelle dieselbe Gefahrenzone?

Warum wird diese Quelle gesperrt, anstatt sie zu untersuchen? Weil die Wahrheit gefährlich ist. Und sobald die Leute aufwachen, bricht das System zusammen.

SIE HABEN 33 STUNDEN. VIELLEICHT WENIGER. Was Sie mit diesen Informationen machen, liegt jetzt bei Ihnen.