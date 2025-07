UFO-Whistleblower macht bizarre Vorhersage einer Alien-Invasion

Ein Mann, der behauptet, über umfassende Insiderkenntnisse zu verfügen, hat einige ziemlich fragwürdige Behauptungen aufgestellt.

Berichten zufolge hat Charles McNeal – angeblich ein Geheimdienst-Insider der US Air Force – die bizarre Behauptung aufgestellt, er sei einst für eine streng geheime Einheit rekrutiert worden, die einen 70-jährigen Waffenstillstand zwischen der US-Regierung und einer außerirdischen Zivilisation aufrechterhalten sollte.

Er behauptet außerdem, dieser Waffenstillstand stehe kurz vor dem Ende, was zu einer Reihe „dramatischer Ereignisse“ führen werde.

Dazu gehören angeblich ein globaler Konflikt sowie eine „inszenierte Alien-Invasion“, bei der „nachgebaute UFO-Technologie“ zum Einsatz komme.

Doch damit nicht genug: McNeal behauptet auch, dass seit Jahrzehnten in Form von Filmen, Büchern und Fernsehsendungen über Alien-Invasionen und verschiedene andere Science-Fiction-Szenarien versucht werde, die Menschheit langsam an die Realität außerirdischer Besuche heranzuführen.

„Dies ist bekannt als das Public Acclimation Program“, sagte er.

„Jahrzehntelang wurde uns über Fernsehen, Filme und Bücher eine fiktionalisierte Version der Wahrheit aufgezwungen.“

McNeal hat sogar eine Beschreibung der verschiedenen außerirdischen Rassen geliefert, die seiner Meinung nach in uns eindringen werden.

„Typ AC hat eine graue oder gräuliche Pigmentierung, die manchmal etwas kreidig wirken kann“, sagte er.

„Sie haben vier Finger mit kleinen Saugnäpfen an den Enden, und manche haben Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen. Typ D hat eine bräunliche Pigmentierung und fünf Finger und fünf Zehen.“

„Diese Spezies war ursprünglich rein biologisch, bis sie sich in den Kosmos wagte und mit dem in Kontakt kam, dem sie heute untersteht, etwas, das „Der Wächter“ genannt wird. Sie verehren heute die Technologie und haben vor Tausenden von Jahren begonnen, Mechanik in ihre biologische Struktur zu integrieren.“

Doch selbst die öffentliche Enthüllung dieser außerirdischen Besucher, so McNeal, werde nicht die ganze Wahrheit enthalten: „Leider“, so McNeal, „sollte selbst der Enthüllungsprozess nicht hundertprozentig ehrlich oder transparent sein. Er wird lediglich als Werkzeug für einen sehr gefährlichen Plan benutzt, die Welt zu vereinen.“

McNeal behauptet, dass eines der Hauptziele dieser bizarren Verschwörung darin besteht, eine sogenannte „Neue Weltordnung“ – eine globale Regierung unter US-Kontrolle – zu errichten und dann eine weltumspannende Allianz mit diesen außerirdischen Besuchern zu schmieden.

Abgesehen von einigen kurzen Videos des angeblichen „Alien Reproduction Vehicle“ der USAF hat McNeal keine handfesten Beweise für seine Behauptungen vorgelegt. Sollte er jedoch behaupten, die globale Neuausrichtung solle Ende September beginnen, werden wir bald erfahren, ob an seinen Behauptungen etwas dran ist.

Man sollte diese Behauptungen wohl mit einer großen Portion Skepsis betrachten.