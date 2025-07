Wissenschaftler entdecken neue Blutgruppe, die heute weltweit nur bei einer Frau vorkommt

Ein Team französischer Wissenschaftler hat eine neue Blutgruppe entdeckt, die derzeit nur bei einem Menschen auf der Welt vorkommt.

Jeder Mensch hat Blut, aber nicht jedermanns Blut ist genau gleich, da es mehrere unterschiedliche Gruppen gibt, die einen großen Einfluss haben, wenn es Zeit für etwas wie eine Transfusion ist.

Laut NHS kann es lebensbedrohlich sein, Blut aus der falschen Gruppe zu erhalten , da die Hauptgruppen aus unterschiedlichen Mischungen von Antigenen und Antikörpern bestehen und das falsche Blut Ihre Zellen angreifen würde.

Blutgruppe A hat also A-Antigene auf den roten Blutkörperchen und Anti-B-Antikörper im Plasma, während Blutgruppe B diese Anordnung vertauscht hat.

Wenn Sie zur Blutgruppe AB gehören, haben Sie sowohl Antigene als auch keine Antikörper, während die Blutgruppe O keine Antigene, aber beide Antikörper aufweist und die häufigste Blutgruppe im Vereinigten Königreich ist, zu der etwa 48 Prozent der Briten gehören.

Dann gibt es natürlich noch weitere Gruppen, in die man sie einteilen kann, aber im Wesentlichen geht es darum, dass Sie bei einer Bluttransfusion entweder etwas von dem roten Zeug von derselben Gruppe wie Sie bekommen sollten oder von jemandem mit Blut der Stufe 0 negativ, da dieses Blut bedenkenlos an fast jeden verabreicht werden kann.

Tatsächlich gibt es insgesamt 48 verschiedene Blutgruppen, und die zuletzt entdeckte kommt nur bei einer Frau vor.

Wissenschaftler entdecken einzigartige Blutgruppe

Französische Wissenschaftler machten die Entdeckung bei einer Frau aus Guadeloupe , der während ihres Aufenthalts in Paris im Jahr 2011 Blut abgenommen wurde.

Obwohl ihnen damals die Mittel fehlten, um es richtig zu untersuchen, erkannten sie, dass es anders war, und im Jahr 2019 wurde die Studie wieder aufgenommen.

Sie haben beschlossen, es „Gwada negativ“ zu nennen, basierend auf der phonetischen Aussprache des Heimatlandes der Frau. Der Biologe Thierry Peyrard meinte, es „klingt in allen Sprachen gut“.

Das Kennzeichen dieser neuen Blutgruppe ist ein mutiertes PIGZ-Gen.

Was bedeutet das für die Frau?

Das PIGZ-Gen verändert die Art und Weise, wie Proteine ​​an rote Blutkörperchen binden, und das sind wirklich schlechte Nachrichten für diese Frau.

Laut Wissenschaftlern bedeutet diese Veränderung, dass die Frau „die einzige Person auf der Welt ist, die mit sich selbst kompatibel ist“, da diese Blutgruppe bei niemand anderem auf der Welt festgestellt wurde.

Das macht sie unglaublich einzigartig, aber sie wäre auch in großer Gefahr, wenn sie in eine Situation geraten würde, in der sie eine Bluttransfusion bräuchte.

Im Wesentlichen müsste ihr entweder etwas Blut als Notfallvorrat entnommen werden oder sie könnte hoffen, dass es noch andere wie sie gibt, von denen wir bisher nur nichts wissen.

Das Positive daran ist, dass die Kenntnis ihrer Blutgruppe der Frau dabei helfen kann, das Risiko einer Transfusion mit dem falschen Blut zu vermeiden.

Da sie die einzige Person ist, die es hat, kann sie von niemand anderem Blut erhalten

Während fast jeder auf der Welt eine 0-negativ-Diagnose bekommen kann, ist dies bei dieser Frau mit Gwada-negativem Blut nicht der Fall.

Ihr Blut würde jede andere Blutgruppe, die in ihren Körper transfundiert würde, abstoßen, was für ihre Gesundheit ziemlich verheerend wäre, sollte sie in eine Situation geraten, in der sie eine Transfusion bräuchte.

Daher ist es für sie am sichersten, durch regelmäßige Blutspenden einen Blutvorrat anzulegen, damit sie im Bedarfsfall etwas haben kann.

Obwohl sie technisch gesehen die einzige Person auf der Welt ist, bei der Gwada negativ ist, suchen Forscher nach anderen möglichen Übereinstimmungen mit ihrer Blutgruppe.

Es ist durchaus möglich, dass es noch viele andere mit Gwada-negativem Blut gibt, ihr Blut wurde nur nicht im Labor auf die gleiche Weise untersucht wie das Blut dieser Frau.

Wie haben Wissenschaftler die brandneue Blutgruppe entdeckt?

Der Frau wurde vor einer Operation im Jahr 2011 Blut abgenommen, und als die Blutuntersuchungen im Jahr 2019 wieder aufgenommen wurden, konnten die Wissenschaftler ihre DNA mittels Gensequenzanalyse untersuchen.

Dabei entdeckten sie eine Mutation im PIGZ-Gen und erkannten, dass sie eine neue Blutgruppe untersuchten.

Die Entdeckung wurde vom Etablissement Français du Sang (EFS), der französischen Blutspendeanstalt, gemacht, die 10 der letzten 17 Blutgruppen entdeckt hat, die wir gefunden haben.