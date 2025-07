Haben die Tempelritter die Gebeine Jesu in Nordamerika versteckt?

Der Anführer eines alten Ordens, der im 12. Jahrhundert gegründet wurde, behauptet, dass sich die Gebeine Jesu im amerikanischen Nordwesten befinden.

Timothy W. Hogan, Vorsitzender eines Ordens, der vor Jahrhunderten zum Schutz der Christen im Heiligen Land gegründet wurde, behauptete kürzlich in einem Interview im Danny Jones Podcast, die Gebeine Jesu seien von den Tempelrittern aus Jerusalem entfernt worden.

Er erklärte, die Gebeine seien im Mittelalter im Talpiot-Grab in Ostjerusalem aufbewahrt und später in zwei geheime Gruften irgendwo in Nordamerika überführt worden.

Sie gehörten angeblich zu den vielen heiligen Reliquien, die die Tempelritter in die Neue Welt brachten, um ihren Verbleib vor dem Vatikan zu verbergen.

„Das ist nichts, was wir zu verbergen versuchen“, sagte Hogan. „Wir versuchen nur, es zu schützen.“

Als das Grab mit den Ossuarien, die mit den Namen Jesus, Maria Magdalena und Johannes dem Täufer beschriftet waren, entdeckt wurde, war man sich im Klaren darüber, dass die Überreste verschwinden würden, wenn sie dem Vatikan übergeben würden.

Die Kirche hätte die Geschichte unter den Teppich gekehrt, da sie ihrer Lehre widerspricht.

Verständlicherweise stießen Hogans Äußerungen auf erhebliche Skepsis. Kritiker bemängelten den völligen Mangel an Beweisen, abgesehen von seiner bloßen Behauptung.

Wo genau sich diese angeblichen Gräber befinden, falls sie überhaupt existieren, bleibt unklar.

Sollten sie jedoch tatsächlich existieren, wäre es sicherlich interessant zu sehen, welche antiken Schätze sich in ihren Mauern befinden.