Datum der Entdeckung: 4. August 2025

Fundort: Sudan

Koordinaten: 15°11’24” N, 30°10’07” E

Scott C. Waring berichtet: Sehen Sie sich das einmal an: In der Wüste von Sudan, nur wenige Kilometer vom Nil entfernt, der bis zu den Pyramiden Ägyptens fließt, gibt es eine UFO-Landestelle.

Laut Google Maps hat das UFO einen Durchmesser von 500 Metern und weist tatsächlich die Form einer gewölbten Scheibe auf, die an der Unterseite ebenfalls eine Kuppel aufweist.

Dies ist der entscheidende Beweis, den wir brauchten, um zu beweisen, dass Außerirdische beim Bau der Pyramiden in Ägypten halfen.

Ich wette, dass die Radiokarbonmethode, mit der dieser UFO-Landeplatz datiert werden könnte, ihn auf die Zeit kurz vor der Errichtung der Pyramiden datieren würde.

Video: