Auguste Piccard, ein Wissenschaftler, der von Anhängern der Theorie der flachen Erde fälschlicherweise zitiert wird!? (Video)

Im Jahr 1931 stieg Auguste Piccard mit einem Ballon auf eine Höhe von 15.781 m, also knapp über der Reiseflughöhe eines Linienflugzeugs. In dieser Höhe ist die Erdkrümmung noch sehr gering und schwer zu erkennen, insbesondere durch die kleinen Bullaugen in seiner Kammer.

In einem Interview mit Popular Science soll Piccard gesagt haben, die Erde sei „eine flache Scheibe mit einem nach oben gebogenen Rand“. Anhänger der Theorie der flachen Erde interpretierten seine Aussage schnell so, als wolle er uns sagen, die Erde sei flach. Tatsächlich ist er in einem anderen Interview davon überzeugt, dass die Erde eine Kugel ist. Auch in seinen Aufzeichnungen über seine Expeditionen taucht das Wort „Globus“ mehrfach auf.

Picard erreichte vor dem Pop-Sci-Interview eine Höhe von 15.781 m (51.775 ft), was nicht viel höher ist als die Flughöhe eines heutigen kommerziellen Passagierfluges. Die Erdkrümmung lässt sich aus der Höhe noch immer nicht leicht bestimmen.

In dem Interview mit RTS Radio sagte er, er habe die Erdkrümmung durch das kleine Bullauge seiner Kammer nicht bemerkt, sei aber überzeugt, dass er sie mit einem Lineal erkennen könne. Während seines Ballonflugs befand er sich die ganze Zeit in der Kammer. Von außen konnte er nur durch mehrere kleine Bullaugen mit einem Durchmesser von 8 cm sehen.

Seine Erfahrungen beschrieb er in seinem Buch „Erde, Himmel und Meer“. Die flache Erde erwähnte er dabei kein einziges Mal. Im Gegenteil, das Wort „Globus“ fiel darin oft.

Sein Enkel behauptete auf seiner Website, Auguste Piccard sei der erste Mensch gewesen, der die Erdkrümmung beobachtet habe.

Der populärwissenschaftliche Artikel:

Krümmungssimulation

So sollte die Erdkrümmung in der Höhe von Auguste Piccards erstem Flug aussehen.

Permalink

RTS Radio Interview

Dies ist das oben erwähnte RTS-Radiointerview. Es war auf Französisch. Schalten Sie Untertitel und Übersetzung ein, um Untertitel auf Englisch oder in einer anderen Sprache zu erhalten. Die relevanten Passagen beginnen bei 7:25 Minuten.

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Video: