Ingenieur, der die Auswirkungen der KI vor 10 Jahren genau vorhergesagt hat, gibt eine erschreckende Prognose für 2030 ab

Ein Ingenieur, der bereits vor zehn Jahren vorhersagte, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf die Welt haben würde, hat nun eine Prognose abgegeben, wie das Leben im Jahr 2030 aussehen wird.

Die KI hat sich seit den Chatbots, die wir früher verwendet haben, stark weiterentwickelt. Es waren klobige kleine Dinger mit automatisierten Antworten, die uns bei unseren Wünschen kaum oder gar nicht weiterhalfen.

Und jetzt? Es ist eine superschnelle Technologie , die unser tägliches Leben und Arbeiten grundlegend verändert.

Doch obwohl die Technologie das Potenzial hat, unser gesamtes Wissen zu revolutionieren, gibt es auch Skeptiker.

So sprach beispielsweise erst kürzlich der britische Wissenschaftler Geoffrey Hinton , der für seine Arbeit an künstlichen neuronalen Netzwerken bekannt ist, offen über die Risiken der künstlichen Intelligenz, seit er Google im Jahr 2023 verlassen hat.

Gegenüber der Financial Times meinte Hinton : „Wenn der Assistent viel schlauer ist als Sie, wie wollen Sie dann seine Macht behalten? Wir kennen nur ein Beispiel dafür, dass ein viel intelligenteres Wesen von einem viel weniger intelligenten Wesen kontrolliert wird, und das ist eine Mutter und ein Baby … Wenn Babys ihre Mütter nicht kontrollieren könnten, würden sie sterben.“

Ich nehme an, wir sind in diesem Fall die Mütter? Oder sind wir die Babys? Das ist ein beängstigender Gedanke.

Sogar die bulgarische Seherin Baba Vanga verlieh der KI ihre prophetischen Kräfte, bevor sie vor Jahrzehnten starb.

Sie glaubte, dass die KI ihre Weltherrschaft antreten würde und dass es im nächsten Jahr einen wichtigen Wendepunkt geben würde.

Der uruguayische Ingenieur Federico Pascual sprach 2014 bei TEDx Durazno und erklärte, dass KI „jeden Aspekt der Arbeit, den wir kennen, beeinflussen wird“.

Natürlich hatte er nicht Unrecht.

Damals arbeitete er für MonkeyLearn, ein KI-Unternehmen, das 2022 für Millionen an ein US-Unternehmen verkauft wurde.

Aber bis 2030 wird es für Journalisten schlechte Nachrichten geben (huch).

Er warnte: „Ein Experte auf diesem Gebiet sagt voraus, dass bis 2030 fast 90 % der Artikel und Nachrichten, die wir lesen, von ähnlichen Systemen geschrieben werden.“

Er fügte hinzu: „Bis 2029 werden Computer das gleiche kognitive Niveau wie Menschen erreichen. Wir alle müssen anfangen zu überlegen, was wir tun können, um den Verlust unserer Arbeitsplätze zu vermeiden.“

Was seine jetzigen Gefühle angeht, so sind seine Gedanken im Wesentlichen dieselben.

Dem Daily Star zufolge sagte er: „Die meisten Leute dachten, ich sei verrückt oder würde übertreiben.

„Heute basieren alle Modelle von OpenAI, Anthropic und DeepMind darauf.“

Er glaubt jedoch, dass viele Arbeitnehmer vor der Übernahme durch KI verschont bleiben werden, und stellt fest: „Die Grundlagen werden automatisiert. Diejenigen mit Talent, die Orientierung, Urteilsvermögen oder Geschmack mitbringen, bleiben der Schlüssel.“

Er sagte, dass diejenigen, die Modelle erstellen, vorsichtig bleiben sollten. Er erklärte, dass, wenn man „es nicht behält, bis man sicher ist, dass es sicher ist, man es trotzdem startet, weil man nicht zurückgelassen werden will“ und „das Thema Sicherheit außer Acht gelassen wird“.

Er fügte hinzu: „Letztendlich hängt alles von uns ab. Wir können zurückbleiben oder Chancen ergreifen, aber nicht die Technologie entscheidet, sondern wie wir mit ihr umgehen. Die Technologie wird sich weiterentwickeln; was zählt, ist, wie wir damit umgehen … Heute braucht man nur noch einen Computer oder ein Mobiltelefon, egal von welcher Marke oder welchem ​​Modell, und einen Internetzugang. Damit kann man Tools wie ChatGPT oder Gemini nutzen. Man braucht nur den Wunsch und die Neugier, sie auszuprobieren.“