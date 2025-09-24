Massives Loch öffnet sich in Bangkok (Video)

In Bangkok ist ein Teil einer Straße eingestürzt (Video) und hat ein großes Erdloch hinterlassen, das den Verkehr behindert, die Infrastruktur beschädigt und Evakuierungen in der Umgebung erforderlich gemacht hat. (Video)

Es gab keine Verletzten, aber drei Fahrzeuge seien durch den Einsturz beschädigt worden, sagte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt. Er sagte, die Behörden gehen davon aus, dass der Einsturz durch die laufenden Bauarbeiten an einer U-Bahn-Station verursacht wurde.

Videos vom Moment des Einsturzes zeigen, wie die Straßenoberfläche langsam absinkt, mehrere Strommasten umreißt und Wasserleitungen beschädigt. Autos versuchten zurückzuweichen, als das Loch immer größer wurde und die vierspurige Straße komplett durchtrennte. Eine Kante des Lochs endete direkt vor einer Polizeistation und gab den Blick auf deren unterirdische Struktur frei.

Ein nahegelegenes Krankenhaus kündigte an, die ambulanten Dienste für zwei Tage zu schließen. Die Stadtverwaltung von Bangkok erklärte, die Gebäude des Krankenhauses seien nicht betroffen, die Menschen seien jedoch aus der Polizeistation und anderen nahegelegenen Gebäuden evakuiert worden.

Die Behörden haben in der Region außerdem Strom und Wasser abgestellt. Chadcharts sagte, die zuständigen Behörden arbeiten daran, das Loch so schnell wie möglich zu reparieren, da befürchtet wird, dass starker Regen weitere Schäden verursachen könnte. In Bangkok herrscht derzeit Monsunzeit.

