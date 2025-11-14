Pentagon sagt, ein UFO sei beinahe mit einem Passagierflugzeug über New York zusammengestoßen

Das Pentagon hat einen neuen Bericht über UFOs veröffentlicht, der Hunderte dokumentierter Vorfälle von unidentifizierten und unerklärlichen Flugobjekten (UAPs) aufdeckt.

Das Verteidigungsministerium erklärt, es gebe derzeit keine Beweise, die Behauptungen über außerirdische Aktivitäten stützen würden, obwohl Hunderte von Meldungen über neue Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte eingegangen seien.

Einige dieser Fälle entziehen sich jeder Erklärung, darunter eine Beinahe-Kollision zwischen einem Passagierflugzeug und einem mysteriösen Objekt vor der Küste von New York.

Die Mail Online berichtet: Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem das öffentliche Interesse an UAPs sprunghaft angestiegen ist, was die US-Regierung dazu veranlasst hat, an Antworten zu diesen seltsamen Objekten zu arbeiten.

Es wurde einen Tag, nachdem Abgeordnete des Repräsentantenhauses in einer Anhörung zu unbemannten Luftfahrzeugen mehr Transparenz von der Regierung gefordert hatten, veröffentlicht .

Der Bericht des Pentagons enthielt detaillierte Angaben zu 757 Fällen von UAP-Begegnungen , die den US-Behörden hauptsächlich zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 1. Juni 2024 gemeldet wurden.

Diese Gesamtzahl umfasst auch 272 Vorfälle, die vor diesem Zeitraum stattfanden, aber zuvor nicht gemeldet wurden.

Zu den Zeugen, die den Vorfall meldeten, gehörten sowohl kommerzielle als auch militärische Piloten sowie Beobachter am Boden.

Die Mehrzahl dieser Vorfälle ereignete sich im Luftraum, 49 davon jedoch in Höhen, die schätzungsweise mindestens 62 Meilen über der Erdoberfläche lagen, was als Weltraum gilt.

Bei keinem der Vorfälle wurden Verletzungen oder Unfälle gemeldet.

Eine Besatzung eines Linienflugzeugs meldete jedoch eine Beinahe-Kollision mit einem zylindrischen Objekt über dem Atlantik vor der Küste New Yorks. Der Vorfall wird noch untersucht.