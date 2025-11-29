US-Außenminister über UFO-Whistleblower: „Warum sollte man sich etwas ausdenken?“

Der US-Außenminister ist der festen Überzeugung, dass das UFO-Phänomen viel ernster genommen werden müsse.

Rubio, einer der prominentesten Protagonisten in Dan Farahs neuem Dokumentarfilm „Age of Disclosure“ , sprach kürzlich mit Joe Khalil von NewsNation über das Thema UFOs.

„Über sensiblem Sperrgebiet in den USA fliegen Objekte, und man behauptet, es gehöre nicht uns“, sagte er.

„Allein das ist Grund genug, der Sache nachzugehen. Meine größte Sorge ist ehrlich gesagt, dass ein Gegner einen technologischen Durchbruch erzielt hat.“

„Das wäre wirklich eine Katastrophe, und wir wären völlig unvorbereitet.“

Rubio ging auch auf UFO-Whistleblower wie David Grusch ein, der kontroverserweise behauptet hatte, die US-Regierung sei seit Jahrzehnten an einem Programm zur Bergung und zum Versuch der Reverse-Engineering abgestürzter UFOs (oder UAPs) beteiligt.

Er behauptete außerdem, an einigen Absturzstellen seien „nicht-menschliche biologische Substanzen“ gefunden worden.

„Eines von zwei Dingen trifft hier zu“, sagte Rubio. „Entweder stimmt das, was er sagt, ganz oder teilweise, oder wir haben es mit einigen wirklich intelligenten, gebildeten Leuten mit hohen Sicherheitsfreigaben und sehr wichtigen Regierungspositionen zu tun, die verrückt sind und uns auf die falsche Fährte locken.“

„Beides ist problematisch.“

Insgesamt, so argumentiert er, sei es aufgrund des Stigmas, das dem Thema anhaftet, schwierig, die Glaubwürdigkeit einzuschätzen.

„Welchen Anreiz hätten Menschen mit diesen Qualifikationen – das sind sehr seriöse Leute –, sich zu melden und etwas zu erfinden?“, fragte er.

Er hat da durchaus einen Punkt, aber vielleicht stützen sich Personen wie Grusch auch auf Gerüchte, die sie für wahr halten, selbst wenn sie es nicht sind.

Letztendlich werden wir ohne vollständige Aufklärung vielleicht nie sicher wissen, was wahr ist und was nicht.