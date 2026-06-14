New York ist voller Rätsel um Kanaldeckel – was treiben die „Maulwurfsmenschen“ der Stadt?

New York steht vor einem bizarren Rätsel: Immer wieder steigen schwarz gekleidete Männer in die Kanalisation hinab und tauchen kurze Zeit später wieder auf. Während die Polizei ermittelt, kursieren erste Theorien.

Die Polizei steht vor einem Rätsel und hat kurz vor dem WM-Auftakt in den USA Ermittlungen eingeleitet. Mysteriöse Gestalten steigen nachts aus dem Gully und tauchten bereits mehrfach auf dem Überwachungsmaterial der Stadt auf. Sie schieben den Gully-Deckel zur Seite und steigen zuerst in die Kanalisation hinab, um dann wenige Stunden später wieder herauszuklettern.

Auf den Videos sind schwarz gekleidete Männer zu sehen, die sich regelmäßig an den Deckeln zu schaffen machen. Die Polizei hat bisher noch nicht herausfinden können, was vor sich geht. Allerdings geht man aktuell nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus, was speziell eingeleitete Untersuchungen belegten.

Gully-Gestalten geben Rätsel auf: Was passiert nachts in New Yorks Kanalisation?

Die Ermittler schickten gemeinsam mit dem Umweltamt eine Notfalleinheit in die Kanalisation. Es wurden keinerlei gefährliche Gegenstände entdeckt oder sichergestellt. „Es wurde nichts gefunden“, bestätigten die Ermittler in einem Statement. Der erste Fall, der beobachtet wurde, ereignete sich am vergangenen Donnerstag.

Acht Männer sollen in Brooklyn einen Gully-Deckel entfernt haben. Anschließend stiegen sie in die Kanalisation hinab. Der Mann, der die Situation beobachtete, informierte die Polizei, als die Männer zwei Stunden später wieder auftauchten.

Auf einem der Videos ist zu sehen, dass die Unbekannten es eilig haben und sich entschlossen einem spezifischen Gully-Deckel nähern. Die Ermittler äußerten die Vermutung, dass die Männer nach Wertgegenständen suchen, die versehentlich in die Kanalisation gelangt sind. Sie könnten diese Gegenstände anschließend im Netz veräußern.

Außerdem könnte es sich um „Urban Explorer“ handeln, die in der Kanalisation Videos drehen. Doch es gibt noch keine Beweise für diese Theorien.

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