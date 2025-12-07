Dokumentarfilmer sagt voraus, dass Trump eine wichtige Ankündigung zu UFOs machen wird (Video)

Der Dokumentarfilmer Dan Farah war kürzlich im Joe Rogan Podcast zu Gast, um seinen neuen Film „ The Age of Disclosure“ zu bewerben .

Der Film handelt von UFOs und dem Wissen der Regierung darüber. Eine der im Film aufgestellten Behauptungen ist, dass es innerhalb der US-Regierung eine geheime Abteilung gibt, die in den letzten fünfzig Jahren über eine Billion Dollar für die Nachkonstruktion von außerirdischen Flugobjekten ausgegeben hat, die im Laufe der Zeit entdeckt wurden.

Rogan deutet an, dass die Personen, die in diesen geheimen Programmen arbeiten, eine Art Amnestie benötigen, um sich zu melden.

Farah prognostiziert (hoffnungsvoll), dass Präsident Trump als erster Staatschef weltweit die Öffentlichkeit darüber informieren und den Menschen mitteilen wird, was die Regierung angeblich weiß: die Erkenntnis, dass wir nicht allein im Universum sind.

Von Real Clear Politics:

Farah und Rogan diskutieren die Idee einer „Amnestie“ für Personen, die beschuldigt werden, den Kongress belogen und Milliarden in geheimen Programmen vertuscht zu haben: „Auch wenn es schwerfällt, Menschen für ihr Fehlverhalten ungestraft davonkommen zu lassen, scheint es im größeren Interesse zu liegen. Diese Leute haben einfach keinen Anreiz, mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen.“

Der Staatssekretär und Nationale Sicherheitsberater Marco Rubio soll in dem Film vor laufender Kamera gesagt haben: „Ich versuche niemanden zu bestrafen. Ich muss wissen, was sie herausgefunden haben, denn die Steuerzahler haben dafür bezahlt, und es liegt in unserem Interesse zu wissen, was vor sich geht.“

Farah argumentiert, dass ein stärkerer Schutz für Whistleblower und eine offizielle Erklärung des Präsidenten nötig seien, um die Offenlegung auf die nächste Stufe zu heben. „Ich wäre nicht überrascht, wenn es kurz nach dem Kinostart passiert – der amtierende Präsident muss ans Mikrofon treten und sagen: Die Menschheit ist nicht allein im Universum. Wir haben Technologie außerirdischen Ursprungs geborgen. Andere Nationen auch. Es herrscht ein riskantes, geheimes Wettrennen im Kalten Krieg um die Nachbildung dieser Technologie. Wir müssen dieses Rennen gewinnen.“

Rogan scherzt: „Ich glaube, Trump ist vielleicht der Einzige, der bereit wäre, so etwas Verrücktes zu tun.“

„Ich weiß, dass er weiß, was Leute aus seiner Regierung in dem Film sagen“, sagte Farah über Trump. „Und ich weiß, dass sie intern darüber diskutieren, wie sie öffentlich auf den Film reagieren werden.“

Das Video startet automatisch bei 39:38 Minuten, also einfach auf „Wiedergabe“ drücken:

Wenn Trump das täte, wäre das mit Sicherheit ein Wendepunkt.

