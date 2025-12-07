Erdbeben und mysteriöse Lichtstrahlen: Hat Großbritannien sein eigenes Bermuda-Dreieck?

Gestern ereigneten sich in Großbritannien zwei Dinge, die die Menschen überraschten – mehrere Sichtungen von turmhohen Lichtstrahlen und ein Erdbeben.

Also… was zum Teufel ist hier los?

Gegen 5.30 Uhr morgens berichteten Anwohner der Zeitung Metro , sie hätten einen Lichtstrahl hinter Häusern und Bäumen hervorschauen sehen.

Man sah sie hauptsächlich in Städten und Dörfern in Küstennähe, von Newton Stewart in Schottland bis Colchester in Essex, etwa 300 Meilen entfernt.

Später am selben Tag erschütterte um 23:23 Uhr ein Erdbeben den Norden Englands und ließ weite Teile von Lancashire und des Lake District erzittern .

Das Epizentrum in Silverdale liegt genau im Zentrum eines Dreiecks, in dem einige der mysteriösen Lichter gesichtet wurden.

Ist das ein Zeichen dafür, dass Außerirdische versuchen, mit uns zu kommunizieren? War das Beben der dumpfe Aufprall von Mr. Bean, der vom Himmel fiel? Oder hat Großbritannien sein eigenes Bermuda-Dreieck ?

Metro hat sich die Fakten angesehen.

Blitzsichtungen

Darren Steger-Lewis, 38, entdeckte das vertikale Licht, als er um 5.30 Uhr morgens in Ness Point – dem östlichsten Punkt Englands – joggen war.

Der Verwaltungsleiter eines Herstellers von Elektromobilen sagte, das Licht sei draußen auf See und glasklar.

Sein erster Gedanke war, dass es sich um Sonnenaktivität handeln müsse, aber er fragte sich auch, ob es vielleicht kleine grüne Männchen sein könnten.

Darren sagte: „Der Gedanke an Außerirdische kam mir natürlich in den Sinn, aber dann stellte sich die Frage: Wenn wir Besuch bekämen, wäre Lowestoft dann wirklich das bevorzugte Ziel?“

Wayne Jensen, 43, sagte gegenüber Metro , er habe das Leuchtfeuer gegen 5 Uhr morgens in Mildenhall, Suffolk , gesehen .

Er sagte: „Ich habe absolut keine Ahnung, was es war, aber es war definitiv nicht von Menschenhand geschaffen. Ich vermute, es hat etwas mit Gasen in der Atmosphäre zu tun.“

Es musste sich dabei nicht unbedingt um ein „künstliches“ Phänomen handeln – Lichtstrahlen werden häufig bei angeblichen Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten, auch UFOs genannt, gemeldet.

Jim NR Dale, Meteorologe beim britischen Wetterdienst , sagte gegenüber Metro jedoch , dass es wahrscheinlich eine viel profanere, aber dennoch spektakuläre Erklärung gebe.

Dale meinte, es handele sich höchstwahrscheinlich um „Lichtsäulen“, eine atmosphärische optische Täuschung.

Eishaltige Wolken – die sich normalerweise kilometerhoch in der Atmosphäre befinden – sinken in den kalten Winternächten tiefer zur Erdoberfläche.

Wenn Licht von einer Bodenquelle auf diese horizontal schwebenden Kristalle trifft, wirken diese wie Spiegel, die das Licht nach unten reflektieren und so Säulen bilden.

Anstatt also nur einer einzigen Lichtsäule, die jeder sah, erlebten die Menschen in ganz Großbritannien verschiedene Lichtsäulen.

Dale sagte: „Es war zwar kein besonders kalter Morgen an der Erdoberfläche, aber in der Höhe dürfte es um den Gefrierpunkt oder darunter gelegen haben, und bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit braucht es nur noch eine Lichtquelle, um die Sache in Gang zu setzen.“

„Der untergehende Mond könnte als Lichtquelle dienen, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es sich um eine künstliche Quelle handelt, beispielsweise um eine nach oben gerichtete, bodennahe Lampe.“

Lichtsäulen werden häufig in den kälteren Regionen der Welt beobachtet, darunter Skandinavien, der Norden des Bundesstaates New York und Kanada.

Diese eisigen Illusionen werden oft mit anderen atmosphärischen optischen Phänomenen oder der Art und Weise, wie sich Licht durch die Atmosphäre ausbreitet, verwechselt.

Dazu gehören die Nordlichter, blaue, grüne und rosafarbene Farbflecken, die durch die Wechselwirkung von Sonnenpartikeln mit dem Erdmagnetfeld entstehen.

Die Polizei von North Yorkshire teilte Metro mit , dass ihr ebenfalls keine Berichte über UFOs in der Region bekannt seien.

Stunden später, um 23:23 Uhr, ereignete sich ein weiteres Naturphänomen, das die Menschen in Lancashire weckte – ein Erdbeben, das sich wie eine unterirdische Explosion anfühlte.

Fiona Johnston sagte: „Nun ja, letzte Nacht habe ich die Erde beben gespürt. Ich lag gegen 23:30 Uhr im Bett und las, als sich das Fußende meines Bettes bewegte.“

„Es fühlte sich genauso an wie damals, als Alfie [mein verstorbener Hund] versuchte, aufs Bett zu springen. Ich dachte ehrlich gesagt, er käme zurück, um mich zu besuchen, weil ich gestern Abend sehr oft an ihn gedacht und mir Videos von ihm angesehen hatte.“

Fiona war, wie viele andere, die aus dem Schlaf gerissen wurden, erleichtert zu hören, dass es sich nur um ein Beben handelte.

In Großbritannien gibt es jedes Jahr rund 300 Erdbeben, aber nur etwa 20 davon sind stark genug, um spürbar zu sein.

Lässt sich Barrow wirklich mit dem Bermuda-Dreieck vergleichen?

Unzählige Flugzeuge, Boote und Menschen sind in dem Gebiet zwischen Norfolk in Virginia, Puerto Rico und Bermuda verschwunden.

Offizielle Stellen und Wissenschaftler haben die Idee widerlegt, dass Außerirdische oder eine mysteriöse Kraft in dem 500.000 Quadratmeilen großen Abschnitt des Atlantischen Ozeans dafür verantwortlich seien.