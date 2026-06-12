Gefangene und abtransportierte Aliens

👁️🌎 Der Filmemacher James Fox stand zusammen mit dem Whistleblower David Grusch und Mitgliedern des Kongresses auf den Stufen des US-Kapitols und forderte den Präsidenten direkt auf, alle Akten zum Vorfall von Varginha in Brasilien im Jahr 1996 freizugeben.

Fox hat 16 Jahre lang einen Fall untersucht, in dem Dutzende Zeugen aussagen, dass nicht-menschliche Wesen vom brasilianischen Militär lebend gefangen genommen und angeblich in die Vereinigten Staaten geflogen wurden.

Brasiliens ehemaliger Verteidigungsminister bestätigte dies angeblich und erklärte, Brasilien werde seine Akten öffnen, sobald die USA dies täten.

Die von mehreren unabhängigen Augenzeugen beschriebenen Wesen waren etwa 1,20 Meter groß, hatten dunkelbraune, ölige Haut, übergroße rote Augen, drei knöcherne Leisten entlang des Schädels und Hände mit drei Fingern und einem gegenüberliegenden Daumen.

Zeugen beschrieben einen starken Ammoniakgeruch und sagten, das Wesen habe verletzt und verängstigt gewirkt.

Zwei Regierungen stehen nun im Fokus. Fox befindet sich auf den Stufen des Kapitols. Grusch steht neben ihm. Die Frage ist nicht mehr, ob in Varginha etwas passiert ist.

Die Frage ist, was die US-Regierung seit 30 Jahren zurückhält.

Wenn ein ehemaliger Verteidigungsminister die Festnahme und den Transport von Außerirdischen auf amerikanisches Gebiet bestätigt, was genau ist dann noch geheim?

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