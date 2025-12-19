Ein viraler Clip zeigt eine Frau aus dem nicht existierenden Land „Torenza“…

In den sozialen Medien kursiert seit Kurzem ein Video, das angeblich eine Frau mit einem sehr ungewöhnlichen Pass zeigt.

Anfang des Monats kursierten Gerüchte über eine Frau, die mit einem Pass aus „Torenza“ – einem Land, das gar nicht existiert – am John F. Kennedy International Airport aufgetaucht und anschließend spurlos verschwunden war.

In einem viel geteilten Facebook-Beitrag hieß es, der Pass sei ansonsten unauffällig gewesen und die Frau habe verwirrt gewirkt, da ihr angebliches Heimatland nicht anerkannt wurde.

Alle ihre Dokumente, Tickets und Ausweisdaten wiesen jedoch dasselbe Herkunftsland aus.

Angeblich sagte sie zu den Sicherheitsbeamten: „Dann bin ich hier nicht in meiner Welt“, bevor sie zusammen mit ihrem Gepäck und ihren persönlichen Gegenständen in einen gesicherten Hinterraum zur Vernehmung gebracht wurde.

Am nächsten Morgen war sie, samt Gepäck, spurlos verschwunden.

Von ihr fehlte jede Spur.

Die Geschichte kursierte seitdem online in den sozialen Medien und löste zahlreiche Debatten und Spekulationen aus.

Das Problem: Nichts davon stimmt – die ganze Geschichte ist frei erfunden.

Recherchen der AFP ergaben, dass der Clip der Frau am Flughafen aus einer US-amerikanischen Reality-TV-Show namens „ Airline“ aus der Mitte der 2000er-Jahre stammt .

Die gezeigte Frau war lediglich eine normale Passagierin, und von „Torenza“ war keine Rede.

Die AFP fand auch keine glaubwürdigen Berichte von Flughafen- oder Einwanderungsbeamten, die einen solchen Vorfall bestätigten.

Das zeigt, wie leicht sich heutzutage Falschmeldungen online verbreiten.

Video: