Forscher sind verblüfft, nachdem sie entdeckt haben, dass die Römer vor 2000 Jahren ein „antike Maschinengewehr“ benutzten, um Pompeji anzugreifen

Forscher sind verblüfft, nachdem sie entdeckt haben, dass die Römer vor mehr als 2000 Jahren eine Art „antike Maschinengewehr“ benutzt haben, um Pompeji anzugreifen.

Italienische Wissenschaftler haben Beweise dafür entdeckt, dass römische Streitkräfte bei ihrem Angriff auf die Stadt im Jahr 89 v. Chr. – fast zwei Jahrhunderte vor ihrer Zerstörung durch einen Vulkanausbruch – ein verheerendes, wiederholt feuerndes Katapult einsetzten.

Die Waffe, bekannt als Polybolos, war ein von den Griechen entwickeltes Gerät, das in der Lage war, mit Metallspitzen versehene Geschosse in schneller Folge abzufeuern.

Ein Team unter der Leitung von Adriana Rossi und Silvia Bertacchi von der Universität Kampanien Luigi Vanvitelli sowie Veronica Casadei von der Universität Bologna identifizierte die Waffe als wahrscheinliche Ursache für die markanten kreisförmigen Krater in den Verteidigungsmauern von Pompeji.

Ihre Ergebnisse, die in der Zeitschrift Heritage veröffentlicht wurden, waren das Ergebnis fünfjähriger ingenieurtechnischer Analysen.

Die Studie konzentrierte sich auf die Schäden an den nördlichen Befestigungsanlagen der Stadt, die laut den Forschern den Wiederaufbau durch die Römer, die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg und Naturkatastrophen „wie durch ein Wunder überstanden“ hatten.

Der römische General Lucius Cornelius Sulla leitete die Belagerung und nahm dabei im Rahmen einer mehrmonatigen Kampagne die 12 Meter hohen Mauern Pompejis ins Visier, um die rebellische Stadt unter Kontrolle zu bringen.

Mithilfe digitaler Vermessungstechniken erstellte das Team 3D-Modelle der Wandschäden, die deren Größe und Form exakt wiedergaben.

Anschließend verglichen sie die Muster mit der bekannten Funktionsweise antiker Artillerie.

Durch Reverse Engineering kamen die Forscher zu dem Schluss, dass nur eine Hochgeschwindigkeitswaffe diesen Schaden verursacht haben konnte, indem sie den Stein beim Aufprall effektiv pulverisierte.

„Die während des Angriffs eingesetzte Artillerie war in erster Linie für den Einsatz gegen Infanterie vorgesehen und zielte auf die Verteidiger, die entlang der Wälle und zwischen den Zinnen positioniert waren, anstatt die Befestigungsanlagen selbst zu zerstören“, schrieben die Forscher.

Fächerförmige Vertiefungen, die durch vulkanische Asche des Vesuvs erhalten geblieben sind, haben Historiker lange Zeit vor ein Rätsel gestellt.

Weitere Hinweise lieferten eiserne Pfeilspitzen, die an anderen römischen Militärstandorten gefunden wurden und mit den in den Mauerschäden identifizierten Spezifikationen übereinstimmten.

Die Belagerung markierte einen Wendepunkt für Pompeji.

Sulla zwang die Stadt schließlich zur Kapitulation, indem er die Nachschublinien abschnitt und sie aushungerte.

Pompeji wurde anschließend in das Römische Reich eingegliedert und erfuhr tiefgreifende Veränderungen seines politischen und rechtlichen Systems.

Der römische Einfluss prägte die Gebäude und Häuser der Stadt, und später wurde sie zu einem Rückzugsort für wohlhabende Eliten.

Da noch immer etwa ein Drittel von Pompeji unter vulkanischem Material begraben liegt, glauben die Forscher, dass noch weitere Entdeckungen über die Polybolos gemacht werden könnten.

Die römischen Armeen waren berühmt für ihre hochentwickelten Belagerungswaffen, die eine Schlüsselrolle bei der Ausdehnung des Reiches spielten.

Die ursprünglich von den Griechen entwickelte und von den Römern verfeinerte Ballista war eine leistungsstarke, torsionsgetriebene Waffe, die Bolzen oder Steine ​​wie eine riesige Armbrust mit höchster Präzision auf Entfernungen von mehr als 500 Metern verschoss.

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