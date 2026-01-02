Dieses Foto wurde aufgenommen – und verschwand dann.

Dieses Bild wurde öffentlich geteilt … und verschwand dann innerhalb weniger Stunden spurlos.

Für einen kurzen Moment kursierte es online über offizielle und halboffizielle Kanäle.

Dann war es weg.

Keine Ankündigung.

Keine Erklärung.

Einfach gelöscht.

Bilder werden aus vielen Gründen entfernt – falsche Beschriftung, Sicherheitsbedenken oder sensible Orte. Doch wenn etwas ohne Erklärung verschwindet, weckt das die Neugier.

In der Vergangenheit wurden ähnliche Fälle später als Testflüge, geheime Ausrüstung oder missverstandene Naturphänomene erklärt. Manchmal kamen Erklärungen auch erst Jahre später – wenn überhaupt.

Das Merkwürdige an solchen Situationen ist nicht das Bild selbst.

Es ist das Schweigen, das darauf folgt.

Denn wenn etwas wirklich harmlos ist, wird es normalerweise thematisiert.

Wenn es das nicht ist … wird es oft vertuscht.

Das heißt nicht, dass Spekulationen die Wahrheit sind.

Aber es bedeutet, dass Fragen berechtigt sind.

Und wenn ein Bild erst einmal existiert, lässt es sich schwer so tun, als hätte es nie existiert.

Was zeigte dieses Bild also wirklich – und warum wurde es so schnell entfernt?

Das Bild ist nicht die Geschichte.

Die Löschung ist es.

Warum wurde es gelöscht, anstatt es zu erklären? 👇

Mehr über Geheimtechnologie und die Schwarzen Dreiecke lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.