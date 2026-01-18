Eine verblüffende Simulation zeigt alle Veränderungen in Ihrem Körper, wenn Sie 24 Stunden lang nichts essen (Video)

Essen ist etwas, das man jeden Tag tun muss, um zu überleben. Doch wie eine schockierende Simulation zeigt, treten überraschend viele Veränderungen ein, wenn man bis zu 24 Stunden lang keine Nahrung zu sich nimmt.

Die meisten Menschen auf der Welt essen mindestens dreimal täglich, oft sogar öfter, wenn sie zwischendurch Snacks zu sich nehmen. Die längste Zeit, die man ohne Essen auskommt, ist also die Zeit zwischen der letzten Mahlzeit des Tages und der ersten Mahlzeit am nächsten Morgen.

Je nachdem, wann Sie mit dem Essen aufhören und wieder anfangen, kann dies oft zwischen 12 und 16 Stunden dauern. Sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass es eine Reihe von Vorteilen gibt , die sich ergeben, wenn Sie Ihrem Körper etwas länger Zeit zum „Zurücksetzen“ geben.

Wie LADbible berichtet , zeigt eine Simulation, die von elevatemindhq auf YouTube geteilt wurde , diesen Prozess. Dabei wird der Körper in verschiedenen stündlichen Abständen untersucht, um zu sehen, was passiert, wenn man über den Tag verteilt längere Zeiträume ohne Nahrung auskommt.

Innerhalb der ersten 12 Stunden nach dem Essen, so erklärt die Simulation, verbrennt der Körper die gespeicherte Glukose und leitet damit den Übergang von der Zuckerverbrennung zur Fettverbrennung ein.

Richtig interessant wird es aber nach 16 Stunden, denn das ist die längste Zeitspanne, die Menschen im Durchschnitt ohne Nahrung auskommen. Laut Simulation geschieht genau zu diesem Zeitpunkt etwas Bemerkenswertes: Der Körper aktiviert die sogenannte Autophagie.

Man versteht darunter den wissenschaftlichen Prozess, bei dem der Körper unnötige oder funktionsgestörte Bestandteile wie Organellen oder Proteine ​​entfernt; er wird oft als „Selbstreinigungsprozess“ des Körpers bezeichnet.

Sobald Sie die 18-Stunden-Marke erreicht haben, steigt Ihr Wachstumshormonspiegel um etwa 300 Prozent, was die Geschwindigkeit beschleunigt, mit der Ihr Körper Fett abbaut und gleichzeitig Ihre Muskelmasse erhält.

Bereits zwei Stunden später, nach 20 Stunden, ist Ihre Insulinsensitivität deutlich verbessert, was zu einer besseren Verarbeitung der Nährstoffe bei der nächsten Nahrungsaufnahme führt und somit die Mahlzeiten wesentlich effizienter gestaltet.

Die Simulation behauptet außerdem, dass die Umstellung des Gehirns auf die Nutzung von Ketonen als Brennstoff die geistige Klarheit verbessert und dass das Immunsystem des Körpers nach 24 Stunden einen „kompletten Neustart“ erfährt, bei dem alte Immunzellen entfernt und neuere, effektivere Ersatzzellen eingeführt werden.

Natürlich gibt es eine Reihe von Nachteilen und negativen Nebenwirkungen, die mit längeren Fastenperioden einhergehen , insbesondere wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Es ist jedoch erstaunlich, wie viel leistungsfähiger der Körper unter den richtigen Bedingungen werden kann, wenn man ihm eine längere Pause als üblich gönnt.

Deshalb sind Fastendiäten, die die Essenszeit über den Tag verteilt einschränken – wie beispielsweise das Intervallfasten, bei dem die Essenszeit auf acht Stunden pro Tag begrenzt ist –, für manche Menschen so beliebt und effektiv, während andere noch einen Schritt weiter gehen.

Video: