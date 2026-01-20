Schumann-Resonanz: ⚠️🌍 ETWAS VERÄNDERT SICH GERADE IM FELD DER ERDE 🌍⚠️

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Vielleicht spürst du es schon.

Nicht als großes Ereignis – sondern leise, tief, innerlich.

😵‍💫 Unruhe ohne klaren Grund

😴 Müdigkeit trotz Schlaf

🌀 Gedanken, die sich im Kreis drehen

💔 alte Themen, die plötzlich wieder da sind

Das ist kein persönliches Scheitern.

Und du bist damit nicht allein.

📡 In den aktuellen Messungen der Erdresonanz zeigen sich ungewöhnliche Frequenzbewegungen, vor allem außerhalb der gewohnten Schumann-Muster.

Auffällig sind Impulse um 17 Hz und ein deutlicher Aufbau im Bereich 36–40 Hz ⚡

Diese Frequenzen tauchen immer dann auf, wenn sich das kollektive Feld neu ordnet.

Nicht sanft. Sondern unter Druck.

🧠 17 Hz wirkt dort, wo alte mentale Strukturen sitzen.

Das zeigt sich bei vielen als:

innere Überforderung

das Gefühl, „nicht mehr zu funktionieren“

der Drang, alles verstehen oder klären zu müssen

✨ 36–40 Hz öffnet eine höhere Wahrnehmungsebene.

Masken halten schlechter.

Verdrängtes kommt hoch.

Wahrheit fühlt sich näher an – aber auch intensiver.

👉 Das Feld zwingt nichts.

👉 Es legt frei.

💛 Warum nicht jeder gleich reagiert?

Sensible Menschen spüren diese Phasen früher und stärker.

Je weniger Klarheit über die eigenen inneren Muster da ist, desto chaotischer fühlt sich diese Zeit an.

Und genau hier verlieren viele den Halt – nicht, weil sie schwach sind, sondern weil Orientierung fehlt.