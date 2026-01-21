Projekt Blue Beam: Großbanken und Medien drängen die Öffentlichkeit, sich auf eine „unmittelbar bevorstehende Alien-Invasion“ vorzubereiten

Die Bank von England hat plötzlich damit begonnen, die Öffentlichkeit auf die „unmittelbare Enthüllung“ außerirdischen Lebens vorzubereiten und damit die Befürchtung zu schüren, dass die globale Elite nun das lange gemunkelte Projekt Blue Beam in die Tat umsetzt : eine massive, inszenierte Alien-Invasion, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu terrorisieren, Angriffe auf Großstädte weltweit zu simulieren und letztendlich eine verängstigte Menschheit dazu zu bringen, unter dem Deckmantel des „Schutzes“ vor einer außerirdischen Bedrohung eine Weltregierung zu akzeptieren.

Die Times of London berichtet , dass Helen McCaw, eine in Cambridge ausgebildete Veteranin, die ein Jahrzehnt bei der Bank of England mit der Bekämpfung von Bedrohungen der Finanzsicherheit befasst war, die Spötteleien des Establishments über „kleine grüne Männchen“ nicht mehr glaubt.

Modernity.news berichtet: Sie hat einen Brief an Gouverneur Andrew Bailey geschickt, in dem sie darauf besteht, dass es an der Zeit sei, sich auf die wirtschaftliche Apokalypse vorzubereiten, die auf ein Eingeständnis des Weißen Hauses über die Existenz außerirdischen Lebens folgen könnte.

„Die Regierung der Vereinigten Staaten scheint sich mitten in einem mehrjährigen Prozess zur Freigabe und Offenlegung von Informationen über die Existenz einer technologisch hochentwickelten nicht-menschlichen Intelligenz zu befinden, die für unidentifizierte anomale Phänomene (UAPs) verantwortlich ist“, behauptet McCaw in dem Brief.

McCaw fügt hinzu: „Sollte sich herausstellen, dass das UAP nicht-menschlichen Ursprungs ist, müssen wir möglicherweise die Existenz einer Macht oder Intelligenz anerkennen, die größer ist als jede Regierung und deren Absichten möglicherweise unbekannt sind.“

Und jetzt kommt’s: McCaw warnt: „Es ist durchaus möglich, dass die Regierungsspitze und die Zentralbanken nicht ausreichend über das Thema informiert wurden. Die Offenlegung von UAP-Fällen dürfte einen ontologischen Schock auslösen und psychologische Reaktionen mit erheblichen Konsequenzen hervorrufen.“

Was sie mit „ontologischem Schock“ meint, ist die kollektive Panik, die eintreten würde, wenn die Normalbürger erkennen, dass die globalistische Elite schon die ganze Zeit von Außerirdischen wusste.

McCaw zeichnet ein anschauliches Bild des Marktchaos: „Aufgrund von Katastrophenszenarien oder Euphorie kann es zu extremen Preisschwankungen an den Finanzmärkten kommen, und das Vertrauen kann einbrechen, wenn die Marktteilnehmer unsicher sind, wie sie Vermögenswerte mit den bekannten Methoden bewerten sollen.“

Anleger könnten sich in Scharen „vermeintlich sicheren Anlagen wie physischem Gold, anderen Edelmetallen und bestimmten Arten von Staatsanleihen“ flüchten. Oder, in einer kuriosen Wendung, könnten ebendiese Metalle im Wert einbrechen, wenn „die Spekulation aufkommt, dass neue Raumfahrttechnologien das Angebot an Edelmetallen bald erhöhen werden“.

Vergessen Sie nicht Kryptowährungen: „Es könnte einen Ansturm auf digitale Währungen wie Bitcoin geben, die sich als attraktiv erweisen könnten, wenn die Menschen die Legitimität der Regierung in Frage stellen und das Vertrauen in staatlich abgesicherte Vermögenswerte verlieren.“

Denn nichts schreit so sehr nach Stabilität wie Wetten auf Blockchain, während Aliens über uns kreisen.

Doch es kommt noch düsterer. McCaw prognostiziert einen regelrechten gesellschaftlichen Zusammenbruch: „Wenn es eine offizielle Ankündigung gibt und uns sehr klare Beweise vorgelegt werden, die niemand bestreiten wird, dann würde ich sagen, dass es innerhalb weniger Stunden zu totaler finanzieller Instabilität kommen wird.“

Sie fügt hinzu: „Wenn Banken pleitegehen, bricht das Zahlungssystem zusammen, und es wird zu Unruhen auf den Straßen kommen, weil die Menschen ihre Autos nicht mehr betanken oder im Supermarkt keine Lebensmittel mehr kaufen können.“

Zum Schluss fügt sie noch hinzu: „Selbst wenn man es für sehr unwahrscheinlich hält, wäre es Wahnsinn, es nicht in Betracht zu ziehen und entsprechend zu planen.“

Das kommt nicht aus dem Nichts. Manche sehen in Präsident Trump den unberechenbaren Faktor, der bereit ist, die Geheimnisse um UFOs zu lüften.

Der Filmemacher Dan Farah sagte bei Joe Rogan voraus, dass Trump derjenige sein könnte, der verkündet, „die Menschheit sei nicht allein im Universum“ und „wiedergefundene Technologie nicht-menschlichen Ursprungs“ enthüllt. Rogan scherzte sogar, Trump sei der „Einzige, der bereit wäre, so etwas Verrücktes zu tun“.

Außenminister Marco Rubio merkte kürzlich an: „Es gab wiederholt Fälle, in denen etwas im Luftraum über gesperrten Nuklearanlagen operierte, und es gehört nicht uns.“

McCaw selbst war einst skeptisch: „Ich dachte einfach, das sei eine Hollywood-Sache und nur rückständige Leute würden sie sehen“, sagte sie. „Ich wusste nicht, dass Regierungen sie untersuchten.“

Nun stößt sie bei Freunden auf Widerstand, die das Ganze „einfach für total verrückt halten“, und fügt hinzu: „Leider hat es keinen Sinn, mit ihnen darüber zu reden, weil sie sich die vorhandenen Informationen gar nicht erst ansehen wollen.“

McCaw fügt hinzu, dass sie keine Einladungen zu Auftritten in UFO-Podcasts annehmen werde, und merkt an: „Die gesamte UFO-Szene ist ein bisschen wie der Wilde Westen… Ich muss die Leute, die bereits wissen, dass es das wirklich gibt, nicht davon überzeugen, dass es real ist. Was ich tun muss, ist zu versuchen, Regierungsbeamte zu informieren.“

Nichts schreit mehr nach dem Höhepunkt im Jahr 2026 als Aufrufe, Ihr Portfolio auf extraterrestrische Einflüsse vorzubereiten.