Schweiz: Staublawine geht im Wallis vor Randa auf Zug nieder – „Ich sass im Zug, als die Lawine über uns donnerte“

Kurz vor Randa VS erfasste am Dienstagvormittag eine Staublawine einen Zug der Matterhorn Gotthard Bahn. News-Scout Andrea (43) filmte den Vorfall. Sie war auf dem Weg nach Zermatt in die Skiferien.

«Ich sass im Zug, als die Lawine über uns donnerte», sagte sie gegenüber 20 Minuten. «Der Zug befand sich zwischen Herbrigg und Randa.» Nach dem Niedergang habe sich das Bahnpersonal um die Passagiere gekümmert. Niemand sei verletzt worden.

Dann seien die Kantonspolizei sowie die Feuerwehr von St. Niklaus eingetroffen. «Nach 90 Minuten konnten die Passagiere in ein Postauto umsteigen, vorher musste aber noch die Strasse gepflügt werden.» Es sei niemand verletzt worden.

Video: