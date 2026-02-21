Ein neuer Ozean entsteht, während sich Afrika in zwei Kontinente spaltet

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass Afrika entlang eines gigantischen Risses auseinanderbricht, der in Millionen von Jahren einen neuen Ozean zwischen zwei großen Landmassen bilden wird.

Die Spaltung findet entlang des Ostafrikanischen Grabens (EAR) statt, wo sich der östliche Teil Afrikas, die Somalische Platte, von der größeren Nubischen Platte, die den Rest des Kontinents bildet, abspaltet.

Der Bruchvorgang ist unglaublich langsam, und es wird zig Millionen Jahre dauern, bis eine vollständige Spaltung erfolgt, wobei sich das Gebilde jedes Jahr nur um wenige Millimeter bewegt.

Die Nubische und die Somalische Platte trennen sich im Norden ebenfalls von der Arabischen Platte und bilden ein Y-förmiges Grabenbruchsystem. Diese Platten treffen in der Afar-Region Äthiopiens aufeinander, einem sogenannten „Triple Junction“. Es ist einer der wenigen Orte auf der Erde, an dem drei tektonische Grabenbrüche – der Äthiopische Grabenbruch, der Rote-Meer-Grabenbruch und der Golf-von-Aden-Grabenbruch – zusammentreffen.

Der Ostafrikanische Grabenbruch (EAR) entstand im Miozän vor etwa 25 Millionen Jahren am Afar-Tripelpunkt und erstreckt sich derzeit über rund 3.500 Kilometer vom Roten Meer bis nach Mosambik. Sein östlicher Graben verläuft durch Äthiopien und Kenia, während sein westlicher Graben in einem Bogen von Uganda bis Malawi verläuft.

Die Erdkruste ist in der Afar-Region bereits sehr dünn, und Teile der Landschaft liegen unter dem Meeresspiegel. Zwei Arme des Grabenbruchs sind bereits im Roten Meer und im Golf von Aden versunken. Wissenschaftlern zufolge wird, sobald das verbindende Tal tief genug absinkt, Meerwasser einströmen und ein neues Ozeanbecken zwischen den sich trennenden Platten bilden.

„Die Ausdehnungsrate ist im Norden am höchsten, daher werden wir dort zuerst die Bildung neuer Ozeane beobachten“, sagte die Geophysikerin D. Sarah Stamps von Virginia Tech gegenüber ECONews.

Berichten zufolge driften die tektonischen Platten durchschnittlich um etwa 0,28 Zoll pro Jahr auseinander. Eine Lücke, die groß genug wäre, um ein ganzes Ozeanbecken zu füllen, würde also erst nach vielen Millionen Jahren entstehen. Diese langsame Spaltung kann jedoch durch seismische und vulkanische Risiken bereits früher Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben.

Die Erdkruste besteht aus 15 bis 20 tektonischen Platten, die allmählich über dem darunter liegenden, geschmolzenen Magmamantel schwimmen. Geologen vermuten seit Langem, dass sich unter der Afar-Region ein Mantelplume befindet – eine Säule aus aufsteigendem, heißem Material, die dazu beiträgt, die darüber liegende Erdkruste auseinanderzureißen.

Eine in diesem Monat im Journal of African Earth Sciences veröffentlichte Studie lieferte neue Erkenntnisse über die magnetische Krustenstruktur der Afar-Region und darüber, wie der afrikanische Kontinent auseinanderbricht.

Neue Analysen magnetischer Daten aus den späten 1960er Jahren deuten darauf hin, dass sich Afrika und Arabien zuerst auseinanderbewegten, nachdem sich nach den Grabenbrüchen im Golf von Aden und im Roten Meer ein einziger Bruch gebildet hatte. Der afrikanische Grabenbruch folgte, vermutlich verursacht durch einen Superplume-Auftrieb, und ist bis heute aktiv.

Eine im Juni letzten Jahres in Nature Geoscience veröffentlichte Studie legte nahe, dass der Spaltungsprozess durch herzschlagartige Pulse von geschmolzenem Gestein angetrieben werden könnte, das aus den Tiefen der Erde aufsteigt.

„Wir haben festgestellt, dass der Mantel unter Afar weder einheitlich noch stationär ist – er pulsiert – und diese Pulsationen tragen unterschiedliche chemische Signaturen“, sagte die Hauptautorin und Geologin Emma Watts in einer Erklärung.

„Diese aufsteigenden Stöße von teilweise geschmolzenem Mantelmaterial werden durch die darüber liegenden, auseinanderdriftenden Platten kanalisiert. Das ist wichtig für unser Verständnis der Wechselwirkung zwischen dem Erdinneren und der Erdoberfläche.“