Talampaya: Die geheime Werkstatt der Giganten, die die rote Erde formten

Argentinien 🇦🇷: Man sagt, das Amphitheater von Talampaya in der argentinischen Provinz La Rioja 🇦🇷 sei nicht nur vom Wind geformt worden.

Lokale Legenden erzählen von den „uralten Giganten der Wüste“, die hier wandelten, als die Erde noch weich und rot war, und die Wände mit Fußabdrücken hinterließen, die die Zeit nicht auslöschen konnte.

Seine fast perfekt wirkenden, senkrechten Wände scheinen ein versiegeltes Tor zu etwas zu bilden, das älter ist als die Menschheitsgeschichte.

Wenn das Echo widerhallt, behaupten manche, es sei nicht nur Akustik … sondern Stimmen, die seit der Triaszeit (vor 245–200 Millionen Jahren) im Stein gefangen sind.

Die indigenen Völker sprachen von einem Ort, an dem die Erde „sich erinnert“. Und wenn man dort steht, umgeben von diesen unwirklich scheinenden Wänden, fragt man sich unweigerlich:

War es wirklich Erosion … oder wollte jemand vor Millionen von Jahren eine Botschaft in den Stein meißeln?

