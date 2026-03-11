„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Was hier auf dem Feld zu sehen ist, ist alles andere als ruhig.
Die Schumann-Resonanz schickt heute keine sanften Wellen — sie hämmert, pulsiert, flutet und durchdringt das Feld mit einer Intensität, die man nicht einfach wegdiskutieren kann. 🌌🔥🌍
Diese hellen Ausschläge, diese massiven weißen Säulen, diese überladenen Frequenzbänder … das ist kein stiller Tag.
Das ist ein Tag, an dem viele sensible Menschen sofort merken:
Irgendetwas ist anders.
Im Kopf. Im Herzen. Im Schlaf. In der Stimmung. Im ganzen System. ⚡🧠💓😵💫
Vielleicht fühlst du heute:
🌪️ innere Unruhe
💤 Erschöpfung trotz Schlaf
💭 Gedankenchaos
😢 emotionale Wellen
💓 Herzklopfen
⚡ Nervosität oder Überladung
🫨 dieses seltsame Gefühl, dass dein ganzes Feld „unter Strom“ steht
Und genau das ist der Punkt: Du bist nicht falsch. Du bist nicht zu empfindlich. Du nimmst einfach wahr, was im Feld längst los ist. ✨
Heute geht es nicht um Verdrängung. Heute geht es um Bewusstheit. Um Ehrlichkeit. Um das Anerkennen, dass starke Energien nicht nur außen stattfinden — sondern direkt durch unser Inneres laufen. 🌊🔮
Die Erde spricht. Das Feld antwortet. Und viele Körper reagieren. 🌍💫
Manche erleben solche Tage als Druck. Andere als Reinigung. Wieder andere als Vorbereitung auf den nächsten inneren Shift.
Denn wenn Schumi so spielt, dann rüttelt das nicht nur an Frequenzen — es rüttelt an Mustern, an alten Emotionen, an innerem Ballast, an allem, was nicht mehr stabil in dir verankert ist. 🔥🕊️
Das kann anstrengend sein. Aber es kann auch heilsam sein. Nicht, weil es leicht ist — sondern weil es sichtbar macht, was in dir gesehen werden will. 💎
Heute ist ein Tag für:
Weniger Kampf.
Mehr Beobachtung.
Weniger Ablenkung.
Mehr Rückverbindung.
Weniger Funktionieren.
Mehr echtes Spüren. 🙏✨
Gleich deine persönliche Wahrnehmung mit dem ab, was gerade im Feld passiert.
Nicht theoretisch. Nicht nur spirituell schön formuliert.
Sondern ganz konkret: Wie geht es dir heute wirklich?
Schreibe einen Kommentar