Die CIA simulierte UFO-Entführungen in Lateinamerika als „Experimente zur psychologischen Kriegsführung“

Dr. Jacques Vallée besitzt einen Master-Abschluss in Astrophysik und einen Doktortitel in Informatik. Das Thema UFOs weckte sein Interesse erstmals als Astronom in Paris.

Seine Auseinandersetzung mit diesem Thema führte ihn zur Untersuchung unzähliger Fallberichte über UFOs und vermeintliche außerirdische Wesen.

Er spielte eine entscheidende Rolle dabei, die etablierte wissenschaftliche Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Beweise und Daten zu diesem ernsten Thema zu prüfen, das zu seiner Zeit weitgehend belächelt wurde.

Ihm ist es zu verdanken, dass das Phänomen heute so viel Glaubwürdigkeit genießt. Vallée ist einer von vielen, die über die verblüffenden Beweise geschrieben und diese dokumentiert haben, dass gut inszenierte Fälschungen und Medienmanipulationen UFO-Forscher in die Irre geführt und sie vom eigentlichen UFO-Phänomen, von den wahren Vorgängen, abgelenkt haben.

In einem seiner Bücher, „Verbotene Wissenschaft 4“, schildert er seine privaten Studien zu unerklärlichen Phänomenen zwischen 1990 und der Jahrtausendwende. In dieser Zeit reiste er beruflich als Hightech-Investor um die Welt. Es ist eine Art Tagebuch, in dem er seine Erfahrungen und Begegnungen dokumentiert, während er versucht, das Phänomen zu untersuchen und zu erforschen.

In einem Eintrag vom Donnerstag, dem 26. März 1992, schreibt Valle:

„Ich habe ein Dokument erhalten, das bestätigt, dass die CIA in Lateinamerika (Brasilien und Argentinien) UFO-Entführungen als psychologische Kriegsführungsexperimente simuliert hat.“ Diese Zeile aus seinem Buch erinnerte mich an eine frühere Passage, in der er eines seiner vielen Gespräche mit Ron Blackburn erwähnt.

Am Montag, dem 16. April 1990, schrieb er:

„Beim Mittagessen mit Colonel Ron Blackburn (Luftwaffe) im Gatehouse in Palo Alto enthüllte er, dass die Gruppe „Secret Onion“ 1985 in dem geheimen Tank in seinem Keller bei den Lockheed Skunk Works gegründet worden war. Colonel John Alexander hatte ihm eine Liste der Personen im inneren Kreis gebracht.

Sie teilten die Welt in konzentrische Schichten von Vertrauen und Fähigkeiten ein. John stellte Blackburn Ed Dames vor. Blackburn und ich haben unsere Pläne konkretisiert, am 4. Mai nach New Mexico zu reisen, hinauf auf die Hochebene – angeblich, um Außerirdische zu treffen.“

Interessanterweise schreibt Colonel John Alexander in seinem Buch „UFOs, Mythen, Verschwörungen und Realitäten“ über Blackburn.

„Unter den Leuten, die ich traf, war Dr. Ron Blackburn, ein pensionierter Oberstleutnant der US-Luftwaffe, der damals bei den Lockheed Skunk Works in Burbank arbeitete. Blackburn fragte mich als Erster, ob ich jemals von der berüchtigten Area 51 gehört hätte. Anfang der 1980er-Jahre war diese Einrichtung selbst innerhalb des Militärs noch nicht weit verbreitet bekannt, geschweige denn in der Öffentlichkeit, obwohl sie schon seit Jahrzehnten in Betrieb war…

Zu den gemeinsamen Interessen von Blackburn und mir gehörten UFOs. Wir diskutierten viele Möglichkeiten, wer für die UFO-Forschung zuständig sein könnte. Wir beide glaubten, dass es eine Organisation gab, wahrscheinlich innerhalb der US-Luftwaffe, die die Verantwortung trug. Wir räumten aber ein, dass es, wer auch immer die Leitung innehatte, auch eine behördenübergreifende Zusammenarbeit geben musste.

Wir gingen davon aus, dass jemand die Leitung haben musste, und wir waren uns aller gängigen Geschichten und Gerüchte bewusst. Roswell, so nahmen wir an, war ein reales UFO-Ereignis.“

„Ich bin überzeugt, dass die Regierung an UFOs arbeitet“, sagte er zu mir. „Wie wahrscheinlich ist es, dass einige Zeugen durch Spezialeffekte der psychologischen Kriegsführung getäuscht werden?“, entgegnete ich und dachte an Fälle wie Bentwaters in Großbritannien oder Cergy-Pontoise in Frankreich. „Die sind ziemlich gut“, gab er zu.

„Angenommen, man richtet einen schwachen Infrarotlaser in die Augen von Menschen; das schadet ihnen nicht, kann aber Halluzinationen auslösen. Es wurden Experimente durchgeführt, bei denen man einen Mikrowellenstrahl durch das Gehirn einer Person schickt; man fängt das übertragene Energiemuster auf. Man kann Menschen auf diese Weise beeinflussen, sie sogar Dinge hören lassen. Hologramme wurden auch schon eingesetzt.“

Interessant ist das Gespräch, das Valle 1990 mit Blackburn führte, und dass er 1992 schrieb, er habe ein Dokument erhalten, demzufolge die CIA an der Inszenierung von UFO-Sichtungen (Entführungen durch Außerirdische) beteiligt gewesen sei. Kombiniert man diese Information mit Blackburns Hinweis, dass Hologramme verwendet wurden und dass es Technologien gibt, um „halluzinatorische“ Zustände zu erzeugen, so ergibt sich Folgendes:

Dies ist nur eines von vielen Beispielen und Indizien, die zahlreiche Forscher auf diesem Gebiet anführen, um auf inszenierte Entführungen aus unbekannten Gründen zu schließen – ein Phänomen, das bis heute anhält.

Das überrascht nicht, wenn man sich mit den Methoden der CIA zur Gedankenkontrolle, Programmen wie MK Ultra und deren Bestreben, die öffentliche Meinung zu verschiedenen Themen zu manipulieren, auseinandergesetzt hat. Ebenso wenig überrascht es, wenn man sich mit der Welt der geheimen Budgets befasst hat – einer Welt, die technologisch weit fortgeschrittener ist als die etablierte Welt.

Richard Doty wird in Valles Buch mehrfach erwähnt. Er ist ein pensionierter Offizier der US-Luftwaffe (AFSIO) und hatte während seiner Dienstzeit die Aufgabe, Desinformationen über UFOs zu verbreiten. Die Verbreitung von Desinformationen über die Existenz von UFOs ist kein Geheimnis, und Doty gab zu, gemeinsam mit Kollegen UFO-Kreise infiltriert zu haben, um Ufologen und Journalisten mit Lügen und Halbwahrheiten zu füttern, damit diese die Wahrheit nie erfahren würden.

Wie Sie sehen, hat diese Art von Erzählung viele interessante Quellen. Valle und alle anderen in diesem Bereich sind sich durchaus bewusst, dass hier etwas Reales vor sich geht, möglicherweise etwas Außerirdisches und Interdimensionales. Dieser Artikel soll weder das Phänomen selbst noch die Hypothese außerirdischen Ursprungs in Zweifel ziehen.

Glaubwürdige Informationen über Sichtungen, Bergungen von Wrackteilen und mögliche Leichen sowie Berichte über Kontakte mit „Aliens“ existieren und können untersucht werden. Allerdings gibt es natürlich auch viel Desinformation, absurde Behauptungen und Scharlatane, die Lügen und Falschmeldungen verbreiten, um Geld zu verdienen oder – wie einst Doty – Desinformation zu streuen.

Ungeachtet all dem bleibt die Tatsache bestehen: Es besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass wir seit vielen Jahren von außerirdischen Wesen, von anderen Zivilisationen, besucht werden und wurden.

Dies sollte Gegenstand strenger wissenschaftlicher Untersuchungen sein und nicht von Boulevardzeitungen verunglimpft werden. – Lord Admiral Hill-Norton, ehemaliger Chef des Verteidigungsstabes, Fünf-Sterne-Admiral der Royal Navy, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.

Mehr über vorgetäuschte UFO- und Alien-Entführungen durch Geheimdienste lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.