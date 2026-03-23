Mysteriöse, fast drei Kilometer breite Kuppel schlängelt sich im Pazifischen Ozean

Google Earth-Bilder zeigen eine massive, fast drei Kilometer breite Kuppel, die sich langsam über den Meeresboden des Nordpazifiks bewegt.

Ihre perfekt runde Form unterscheidet sie von allen bekannten natürlichen Formationen und verleiht ihr eine geheimnisvolle Präsenz unter den Wellen.

Die Kuppel scheint sich sehr langsam fortzubewegen und hinterlässt dabei schwache Spuren im Meeresboden. Licht und Schatten lassen auf Volumen und Höhe schließen, und ihre Bewegung wirkt eher gezielt als durch Meeresströmungen oder geologische Prozesse verursacht.

Forscher und Beobachter bemerken die ungewöhnliche Größe und Glätte der Struktur. Weder nahegelegene Vulkane noch tektonische Rücken oder andere Unterwasserformationen können ihr Auftreten erklären.

Die langsame Bewegung verstärkt das Rätsel und lässt vermuten, dass es sich um etwas Künstliches oder völlig Unbekanntes handeln könnte.

Es gibt keine Erklärung für den Ursprung oder Zweck der Kuppel. Ob es sich um eine geologische Anomalie, ein Unterwasserbauwerk oder etwas ganz anderes handelt – die drei Kilometer breite Kuppel auf dem Meeresboden des Nordpazifiks bleibt unerklärt und ruft bei ihren Forschern Ehrfurcht und Beunruhigung hervor.

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