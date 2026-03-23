Die Dynamik hinter Präsident Trumps Bestrebungen, die geheimen UAP-Akten offenzulegen, nimmt weiter zu, was nun durch neue Erinnerungen daran unterstrichen wird, warum solche Geheimnisse jahrzehntelang begraben wurden.

Das Executive Office of the President hat die Domain aliens.gov registriert – ein stiller, aber unmissverständlicher Schritt hin zu einem potenziellen öffentlichen Portal für freigegebene Materialien über unidentifizierte anomale Phänomene.

Dies folgt Trumps Anweisung, alle relevanten Regierungsakten über außerirdisches Leben, UAPs und UFOs freizugeben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Existenz von Außerirdischen dieses Jahr bestätigt wird, steigt rasant.

Die New York Post hat angedeutet, dass die bevorstehenden Veröffentlichungen „Videos und Fotos von außerirdischen Flugobjekten enthalten könnten, die beweisen, dass wir nicht allein sind“.

Wie wir bereits berichtet haben, sagte Filmemacher Dan Farah im Podcast von Joe Rogan voraus, dass Trump erklären könnte, die Menschheit sei nicht allein, und damit die Wiedererlangung nicht-menschlicher Technologie inmitten eines geheimen globalen Wettlaufs bestätigen könnte.

Wir haben zuvor auch auf die Warnung der ehemaligen Analystin der Bank of England, Helen McCaw, hingewiesen, sich auf einen möglichen wirtschaftlichen Schock durch die Offenlegung vorzubereiten, einschließlich Marktvolatilität und Verlust des institutionellen Vertrauens.

Nachdem aliens.gov nun im Register eingetragen ist, scheint die Regierung entschlossen, Transparenz zu erzwingen, wo ihre Vorgänger die Geheimhaltung weiterhin zugelassen hatten. Skeptiker haben Berichte zurückgewiesen, doch Piloten, Radardaten und glaubwürdige Militärangehörige beschreiben weiterhin Phänomene, die sich herkömmlichen Erklärungen entziehen.

Trumps Ansatz – die Freigabe der UAP-Akten – stellt das Informationsrecht der Öffentlichkeit über die etablierte Geheimhaltung. Unabhängig davon, ob die Plattform als umfassende Informationsplattform fungiert oder nicht, bröckeln die Barrieren. Die Amerikaner und der Rest der Welt haben ein Recht darauf, das vollständige Bild der Beobachtungen in unserem Luftraum zu erhalten, insbesondere wenn es um potenzielle Störungen kritischer Verteidigungssysteme geht.

Ein ehemaliger Raketenoffizier der US-Luftwaffe bekräftigte seine Behauptung, dass UFOs einst die Einsatzfähigkeit von Atomraketen auf einem wichtigen Stützpunkt aus der Zeit des Kalten Krieges beeinträchtigt hätten. Robert Salas, der 1967 auf der Malmstrom Air Force Base in Montana stationiert war, schilderte den Vorfall im Danny Jones Podcast.

Salas betont, dass Wachleute seltsame, sich schnell bewegende Lichter meldeten, die über dem Gelände stehen blieben, gefolgt von einem Flugobjekt mit rötlichem, pulsierendem Leuchten, das in der Nähe des Haupttors schwebte. Ein Wachmann wurde bei der Begegnung verletzt.

Salas schilderte, wie daraufhin im unterirdischen Kontrollzentrum Alarm ertönte: Auf dem Startpanel wurde angezeigt, dass eine Rakete ausgefallen war, die restlichen dann in rascher Folge. „Innerhalb weniger Augenblicke waren alle zehn Raketen auf dem Gelände funktionsunfähig“, behauptet Salas.

Die zu den Silos entsandten Sicherheitsteams hielten Berichten zufolge inne, nachdem sie Lichter über sich schweben sahen; sie waren zu verängstigt, um weiter vorzurücken. Eine offizielle Untersuchung konnte die Ursache trotz der starken Abschirmung der Systeme gegen äußere Einflüsse nicht klären.

Salas und andere mussten im Anschluss Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Er hat sich in den letzten Jahren öffentlich geäußert und den Vorfall mit ähnlichen Berichten über das Interesse der UAP an Atomanlagen in Verbindung gebracht.

Wir haben zuvor auch auf die Warnung der ehemaligen Analystin der Bank of England, Helen McCaw, hingewiesen, sich auf einen möglichen wirtschaftlichen Schock durch die Offenlegung vorzubereiten, einschließlich Marktvolatilität und Verlust des institutionellen Vertrauens.

Nachdem aliens.gov nun im Register eingetragen ist, scheint die Regierung entschlossen, Transparenz zu erzwingen, wo ihre Vorgänger die Geheimhaltung weiterhin zugelassen hatten. Skeptiker haben Berichte zurückgewiesen, doch Piloten, Radardaten und glaubwürdige Militärangehörige beschreiben weiterhin Phänomene, die sich herkömmlichen Erklärungen entziehen.

Trumps Ansatz – die Freigabe der UAP-Akten – stellt das Informationsrecht der Öffentlichkeit über die etablierte Geheimhaltung. Unabhängig davon, ob die Plattform als umfassende Informationsplattform fungiert oder nicht, bröckeln die Barrieren. Die Amerikaner und der Rest der Welt haben ein Recht darauf, das vollständige Bild der Beobachtungen in unserem Luftraum zu erhalten, insbesondere wenn es um potenzielle Störungen kritischer Verteidigungssysteme geht.

Ein ehemaliger Raketenoffizier der US-Luftwaffe bekräftigte seine Behauptung, dass UFOs einst die Einsatzfähigkeit von Atomraketen auf einem wichtigen Stützpunkt aus der Zeit des Kalten Krieges beeinträchtigt hätten. Robert Salas, der 1967 auf der Malmstrom Air Force Base in Montana stationiert war, schilderte den Vorfall im Danny Jones Podcast.

Salas betont, dass Wachleute seltsame, sich schnell bewegende Lichter meldeten, die über dem Gelände stehen blieben, gefolgt von einem Flugobjekt mit rötlichem, pulsierendem Leuchten, das in der Nähe des Haupttors schwebte. Ein Wachmann wurde bei der Begegnung verletzt.

Salas schilderte, wie daraufhin im unterirdischen Kontrollzentrum Alarm ertönte: Auf dem Startpanel wurde angezeigt, dass eine Rakete ausgefallen war, die restlichen dann in rascher Folge. „Innerhalb weniger Augenblicke waren alle zehn Raketen auf dem Gelände funktionsunfähig“, behauptet Salas.

Die zu den Silos entsandten Sicherheitsteams hielten Berichten zufolge inne, nachdem sie Lichter über sich schweben sahen; sie waren zu verängstigt, um weiter vorzurücken. Eine offizielle Untersuchung konnte die Ursache trotz der starken Abschirmung der Systeme gegen äußere Einflüsse nicht klären.

Salas und andere mussten im Anschluss Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Er hat sich in den letzten Jahren öffentlich geäußert und den Vorfall mit ähnlichen Berichten über das Interesse der UAP an Atomanlagen in Verbindung gebracht.

Diese Aussage deckt sich mit seit Jahrzehnten dokumentierten Mustern: Eindringende Objekte in den Sperrbereich nuklearer Anlagen, die mit der damaligen Technologie weder erfasst noch erklärt werden konnten. Wie Außenminister Marco Rubio bereits frühere Äußerungen feststellte, gab es „wiederholt Fälle, in denen etwas im Luftraum über gesperrten nuklearen Anlagen operierte, und es gehörte nicht zu uns.“

Was die USA in ihren Hangars heimlich nachbauen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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