UFOs im brasilianischen Dschungel gelandet, Google Earth Karte! (Video)

Im brasilianischen Dschungel sollen sich zwei versteckte UFOs befinden: ein rundes und ein dreieckiges. Das runde UFO wirkt mit seinen Armen und den dunklen, länglichen Fenstern zwischen ihnen sehr mechanisch.

Das dreieckige UFO ist ebenfalls einzigartig, da es eine Flügelstruktur und Heckflügel besitzt. In den letzten zwölf Monaten sind zahlreiche UFO-Sichtungen und -Videos aus Brasilien eingegangen, die alle bestätigen, dass UFOs im Dschungel an für Menschen unzugänglichen Orten landen.

Diese Sichtungen sind selten, und ich habe mithilfe des Google Earth-Verlaufs festgestellt, dass sie vor einem Jahr noch nicht dort waren. Es handelt sich um zwei UFOs, die anscheinend gelandet und nicht abgestürzt sind.

Zwei intakte, außerirdische Raumschiffe, die einfach so dort stehen, sodass die Insassen aussteigen und die dortige Flora und Fauna erforschen können.

Was die USA in ihren Hangars heimlich nachbauen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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