Erdbeben-Schwarm erschüttert beliebte Urlaubsregion

In der Nacht bebt die Erde auf Sizilien gleich mehrfach. Betroffen ist auch die Hauptstadt Palermo.

Auf Sizilien hat es in der Nacht auf Samstag mehrere Erdbeben gegeben. Wie der Rundfunk Rai berichtete, ereignete sich das erste Beben um 2.46 Uhr – es hatte eine Stärke von 4,8 bis 5,3 auf der Richterskala.

Das zweite Beben folgte nur drei Minuten später mit einer Stärke zwischen 4,1 und 4,6. Danach folgten dem Bericht zufolge weitere Beben, weshalb auch von einem Erdbeben-Schwarm die Rede war.

Die Erschütterungen seien in den beiden Großstädten Palermo und Messina spürbar gewesen, berichtete Rai. Über Schäden oder gar Verletzte gab es allerdings keine Berichte.

Die Epizentren lagen laut dem Bericht im südlichen Tyrrhenischen Meer vor Messina. Insgesamt registrierten die Seismologen zehn Erdbeben, das letzte wurde gegen 4 Uhr morgens aufgezeichnet.

Erdbeben auf Sizilien: Seismologisch aktive Region

Das Tyrrhenische Meer ist Teil des Mittelmeers und gilt als seismologisch anfällig. Es liegt in einer tektonisch aktiven Zone, in der sich die afrikanische und die eurasische Platte gegeneinander bewegen. Spannungen entladen sich regelmäßig als Erdbeben.

Auch rund um Europas aktivsten Vulkan, den Ätna, kommen Erdbeben regelmäßig vor. Zuletzt hatte dort Anfang März die Erde gebebt. Die Schulen in der 300.000-Einwohner-Hafenstadt Catania am Fuße des Vulkans blieben daraufhin geschlossen.