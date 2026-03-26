In den letzten Monaten hat eine zutiefst besorgniserregende Häufung von Verschwinden und plötzlichen Todesfällen Forscher erschüttert, die an der Schnittstelle von fortgeschrittener Luft- und Raumfahrt, Kernfusion, Astrophysik und verteidigungsrelevanter Biotechnologie arbeiten – Bereiche, die sich häufig mit geheimen Programmen zu unidentifizierten anomalen Phänomenen (UAP) überschneiden.

Obwohl die Behörden weiterhin jeden Fall unabhängig untersuchen und noch keine eindeutigen Zusammenhänge offiziell nachgewiesen wurden, wirft die Häufung der Vorfälle innerhalb eines so kurzen Zeitraums in Verbindung mit dem beruflichen Hintergrund der Opfer und ihrer mutmaßlichen Beteiligung an sensiblen Zeugenaussagen ernsthafte Fragen auf.

Der republikanische Kongressabgeordnete Tim Burchett, ein führender Verfechter größerer Transparenz bei UAP, bezeichnete die Situation öffentlich als „etwas Düsteres“ und forderte eine gründliche Untersuchung durch die Bundesbehörden.

Hier sind die dokumentierten Fälle, die verstärkt im Fokus der Ermittlungen stehen:

• Der pensionierte Generalmajor der US-Luftwaffe, William Neil McCasland: Ein hochdekorierter Offizier, der das 2,2 Milliarden Dollar schwere Wissenschafts- und Technologieportfolio der US-Luftwaffe auf der Wright-Patterson Air Force Base leitete – ein Stützpunkt, der lange als zentral für geheime Luft- und Raumfahrtprojekte sowie UAP-bezogene Vorhaben galt. McCasland, der 2016 in WikiLeaks-Korrespondenz als Berater von Tom DeLonges „To The Stars Academy“ genannt wurde, galt als einer der führenden Experten des Militärs auf diesen Gebieten. Am 27. Februar 2026 verschwand er spurlos aus seinem Haus in New Mexico.

Zurück blieben sein Handy, Wearables, seine Brille und Kleidungsstücke, die in der Nähe gefunden wurden. Es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch oder eine unmittelbare Erklärung.

• Monica Jacinto Reza: Eine versierte Luft- und Raumfahrtingenieurin und Miterfinderin der Speziallegierung „Mondaloy“ für Raketenantriebe. Als Direktorin der Materials Processing Group am Jet Propulsion Laboratory der NASA überschnitt sich ihre Arbeit direkt mit Programmen, die zuvor von McCasland am Air Force Research Laboratory betreut wurden.

Sie verschwand im Juni 2025 während einer Wanderung im Angeles National Forest in Kalifornien.

Ihr Fall ist weiterhin ungelöst.

• Dr. Nuno Loureiro, 47 Jahre: Direktor des Plasma Science and Fusion Center am MIT. Am 15. Dezember 2025 wurde er in seinem Haus in Brookline, Massachusetts, erschossen – angeblich kurz vor einem bedeutenden Durchbruch in der Kernfusion, der nahezu unbegrenzte saubere Energie hätte liefern können.

• Dr. Carl Grillmair, 67 Jahre: Hoch angesehener Astrophysiker des Caltech, dessen Pionierforschung die Entdeckung von Wasser auf fernen Exoplaneten vorantrieb und wichtige Erkenntnisse für die Identifizierung potenzieller Biosignaturen außerirdischen Lebens innerhalb von 160 Lichtjahren lieferte.

Er wurde am 16. Februar 2026 gegen 6:00 Uhr morgens auf seiner Veranda erschossen.

• Jason Thomas, 45 Jahre: Chemiker und Biologe mit Schwerpunkt auf neuartigen Therapien, darunter potenziellen Krebsbehandlungen. Er hatte laufende Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium, die über Novartis abgewickelt wurden.

Er wurde Ende 2025 vermisst; seine Leiche wurde am 17. März 2026 in Wakefield, Massachusetts, gefunden.

Der Kongressabgeordnete Burchett, der sich seit Langem für die Freigabe von UAP-bezogenen Akten einsetzt, hat diese Ereignisse in den Fokus gerückt.

In jüngsten Stellungnahmen bemerkte er: „Hier geht etwas Unheimliches vor sich. Ich kenne diese Wissenschaftler und Forscher. Sie haben ausgesagt. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Es ist einfach zu viel … und übrigens, ich bin nicht selbstmordgefährdet.“

Er betonte, dass mehrere der Betroffenen vor dem Kongress zu Themen im Zusammenhang mit fortschrittlichen Antriebstechnologien, exotischen Materialien und unidentifizierten Phänomenen ausgesagt hatten, was berechtigte Bedenken hinsichtlich der Risiken für diejenigen aufwirft, die an den Bemühungen um die Offenlegung beteiligt sind.

Die zeitliche Nähe dieser Tragödien – von Ende 2025 bis März 2026 – in Verbindung mit der Spezialisierung der Opfer auf Antriebssysteme, Fusionsenergie, Exoplanetenforschung und Forschung mit Verbindungen zum Pentagon hat Spekulationen über mögliche Motive angeheizt, die von ausländischen Geheimdienstaktivitäten bis hin zu inländischen Bemühungen zum Schutz strategischer Vorteile oder firmeneigener Durchbrüche reichen.

Obwohl diese Hypothesen noch nicht bewiesen sind, lässt sich das Muster nicht einfach abtun, insbesondere angesichts der anhaltenden Bemühungen des Kongresses um mehr Transparenz in Fällen von Kindesmisshandlung.

Da diese Fälle Gefahr laufen, ungelöst in Vergessenheit zu geraten, argumentieren viele Beobachter, dass eine unabhängige, hochrangige Überprüfung gerechtfertigt ist – nicht nur, um den Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern auch, um die Wissenschaft und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechenschaftspflicht der Regierung zu schützen.

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