Antiker Ritualkomplex an einem Ort ausgegraben, der mit einer biblischen Stadt in Ezechiel in Verbindung steht

Offizielle Stellen enthüllten vor Kurzem die Überreste eines antiken religiösen Komplexes an einem Ort, der oft mit einer im Alten Testament erwähnten biblischen Stadt in Verbindung gebracht wird.

Der dem lokalen Gott Pelusios geweihte Ritualkomplex wurde in Tell el-Farama im Nordsinai gefunden.

Tell el-Farama war einst die antike Stadt Pelusium – und wird manchmal mit einer biblischen Stadt namens „Sin“ identifiziert, die im Buch Ezechiel erwähnt wird.

Bei den jüngsten Ausgrabungen wurde ein riesiges Becken mit einem Durchmesser von 115 Fuß freigelegt, das einst mit Wasser aus dem Nil gefüllt war.

Archäologen gehen davon aus, dass das Becken vom zweiten Jahrhundert v. Chr. bis zum sechsten Jahrhundert n. Chr. kontinuierlich genutzt wurde.

„Es war mit Wasser gefüllt, das mit Nilschlamm vermischt war und eine Verbindung zum Gott Pelusios symbolisierte, dessen Name sich vom griechischen Wort ‚pelos‘ ableitet, was ‚Schlamm‘ bedeutet“, erklärten die Beamten in einer übersetzten Stellungnahme.

„Das Becken war von Kanälen und Wasserreservoirs umgeben und wies mehrere Eingänge an der Ost-, Süd- und Westseite auf, während die Nordseite erhebliche Zerstörungen erlitt“, hieß es in der Erklärung weiter.

Die Entdeckung war das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung.

Im Jahr 2019 legten Archäologen nur einen Bruchteil eines kreisförmigen, aus roten Ziegeln erbauten Bauwerks frei, das später den gesamten Komplex enthüllte.

Obwohl man zunächst annahm, es handele sich um ein Rathaus, stellten die Behörden kürzlich fest, dass es sich um eine „heilige Wasseranlage im Zusammenhang mit religiösen Ritualen“ handelt.

Sin wird im Buch Ezechiel als eine Festung Ägyptens beschrieben, eine Charakterisierung, die mit der Lage von Pelusium als wichtigem Tor an der nordöstlichen Grenze des Landes übereinstimmt.

In Hesekiel 30,15 sagt Gott: „Ich werde meinen Zorn ausgießen über Sin, die Festung Ägyptens.“

Die biblische Stadt Sin wird seit frühen griechischen Bibelübersetzungen mit Pelusium gleichgesetzt, und einige moderne Versionen weisen noch immer in Fußnoten auf diesen Zusammenhang hin.

In einer Stellungnahme erklärte Sherif Fathy, Minister für Tourismus und Altertümer, die Entdeckung des Beckens unterstreiche die strategische und archäologische Bedeutung des Nordsinai, der reich an vielversprechenden Stätten sei, die noch viele Geheimnisse bergen.

Diese Entdeckung ist eine von mehreren bemerkenswerten Funden, die kürzlich in Ägypten bekannt gegeben wurden.

Im vergangenen Monat gaben die Behörden die Entdeckung von acht seltenen Papyrusrollen bekannt, die fast 3000 Jahre alt sind – deren Inhalt noch immer unbekannt ist.

Ägyptische Beamte gaben außerdem die Entdeckung eines alten Klosters bekannt, das aus der Frühzeit des christlichen Mönchtums stammt.

Die Stätte entstand zwischen dem vierten und sechsten Jahrhundert n. Chr.