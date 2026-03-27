Dies sind die 5 alten tibetischen Riten – das Lebenselixier und das Geheimnis des Jungbrunnens

Die Fünf alten tibetischen Riten ermöglichten es einem Chinesen namens Li Ching Yuen, sein Leben zu verlängern und 256 Jahre alt zu werden.

Der menschliche Körper ist weitaus komplexer, als man sich vorstellen kann. Über unserem physischen, materiellen Körper aus Fleisch und Knochen existiert eine Lebensenergie, die Hindus Prana nennen.

In der hinduistischen Philosophie, einschließlich Yoga, indischer Medizin und Kampfkünsten, umfasst Prana die gesamte kosmische Energie, die das Universum auf allen Ebenen durchdringt.

Prana wird oft als „Lebenskraft“ oder „Lebensenergie“ bezeichnet. Es schließt auch die Energien unbelebter Objekte ein. Das sogenannte Prana zirkuliert durch den Körper in verschiedenen Kanälen, die in Indien Nadis genannt werden . Es ist naheliegend anzunehmen, dass sich unser körperliches Wohlbefinden je nach der durch ihn fließenden Energie besser oder schlechter anfühlt.

Die Chakren sind Energiezentren, in denen diese Energie konzentriert ist. Es ist daher offensichtlich, dass diese Chakren im Gleichgewicht sein müssen und die Energie ungehindert fließen muss, damit unser Körper gesund und jugendlich bleibt. Mit anderen Worten: Mehr Energie stärkt unseren Körper.

Die alten tibetischen Mönche, die sich bekanntermaßen bestens mit Chakren und Prana auskennen, haben ein eigenes System entwickelt, um die Chakren auszugleichen und so ihre Gesundheit zu erhalten . Im Westen ist dieses System als Riten bekannt, genauer gesagt als die „Fünf Tibetischen Riten der ewigen Jugend“.

Diese werden auch als „Die Fünf Riten“, „Die Fünf Tibeter“ oder „Die Fünf Verjüngungsriten“ bezeichnet. Der Titel mag reißerisch klingen, doch tatsächlich bewahren tibetische Mönche trotz der teils harten Lebensbedingungen ein jugendliches Aussehen.

Manche leben in Höhenlagen von über 4.500 Metern. Die Fünf Tibetischen Riten werden in dem Buch „Das Geheimnis des Jungbrunnens“ von Peter Kelder beschrieben. Darin werden Übungen zusammengefasst, die es dem Chinesen Li Ching Yuen ermöglichten, sein Leben zu verlängern und 256 Jahre alt zu werden.

Li Ching-Yuen, der in den 1930er Jahren starb, nachdem er offenbar seinen Lebenswillen verloren und 26 Ehefrauen überlebt hatte, wurde zweimal von der chinesischen Regierung ausgezeichnet: einmal nach seinem 100. und ein zweites Mal nach seinem 200. Geburtstag.

Li Ching-Yuen (auch Li Ching-Yun) war ein chinesischer Kräuterkundiger, Kampfkünstler und taktischer Berater und ist bekannt für sein angeblich außergewöhnlich langes Leben.

Er soll zu Lebzeiten über 200 Nachkommen gezeugt haben. Der Artikel „Schildkröte-Taube-Hund“Ein Artikel in der Ausgabe des Time-Magazins vom 15. Mai 1933 berichtet über seine Lebensgeschichte und enthält Lis Antwort auf das Geheimnis eines langen Lebens:

Bewahre ein ruhiges Herz

Sitze wie eine Schildkröte

Geh flink wie eine Taube

Schlaf wie ein Hund

Die Übungen der Fünf Tibeter können anhand der folgenden Anweisungen versucht werden:

Erster Ritus:

„Stellen Sie sich aufrecht hin, die Arme ausgestreckt, die Schultern waagerecht. Drehen Sie sich nun im Kreis, bis Ihnen leicht schwindlig wird. Nur eine Sache ist zu beachten: Sie müssen sich von links nach rechts drehen.“

Zweites Ritual:

Legen Sie sich ausgestreckt auf einen Teppich oder ein Bett. Platzieren Sie die Hände flach neben den Hüften. Die Finger sollten eng beieinander liegen, die Fingerspitzen leicht zueinander gedreht. Heben Sie die Füße an, bis die Beine gestreckt sind. Wenn möglich, lassen Sie die Füße etwas über den Körper in Richtung Kopf nach hinten ragen, aber beugen Sie die Knie nicht. Halten Sie diese Position einen Moment lang und senken Sie dann die Füße langsam zum Boden. Entspannen Sie anschließend alle Muskeln Ihres Körpers vollständig. Wiederholen Sie dann die Übung. Heben Sie beim Anheben der Füße und Beine auch den Kopf an und senken Sie ihn gleichzeitig mit den Füßen und Beinen wieder ab.

Drittes Ritual:

„Knie dich auf einen Teppich oder eine Matte, die Hände seitlich am Körper, die Handflächen flach an den Beinen. Beuge dich dann so weit wie möglich nach vorn, indem du dich in der Taille beugst und den Kopf weit nach vorn beugst – das Kinn liegt auf der Brust. In der zweiten Position dieses Rituals lehnst du dich so weit wie möglich nach hinten. Bewege den Kopf noch weiter nach hinten. Die Zehen verhindern, dass du nach hinten umfällst. Die Hände bleiben dabei stets an den Beinen. Kehre nun in eine aufrechte (kniende) Position zurück, entspanne dich einen Moment lang so gut wie möglich und wiederhole das Ritual.“

Viertes Ritual:

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Teppich, die Füße ausgestreckt. Die Beine müssen vollkommen gerade sein – die Kniekehlen sollten den Teppich berühren. Legen Sie die Hände flach auf den Teppich, die Finger aneinander, die Handflächen leicht nach außen gerichtet. Das Kinn liegt auf der Brust, der Kopf ist nach vorn geneigt. Heben Sie nun den Körper sanft an und beugen Sie gleichzeitig die Knie, sodass die Beine von den Knien abwärts fast senkrecht stehen. Auch die Arme sind senkrecht, der Körper von den Schultern bis zu den Knien waagerecht. Lassen Sie den Kopf beim Anheben sanft nach hinten fallen, sodass er so weit wie möglich nach hinten hängt, wenn der Körper waagerecht ist. Halten Sie diese Position einige Augenblicke, kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und entspannen Sie sich kurz, bevor Sie die Übung wiederholen. Spannen Sie beim Erreichen der waagerechten Position alle Muskeln an.

Fünfter Ritus

„Stellen Sie die Hände etwa 60 cm voneinander entfernt auf den Boden. Strecken Sie die Beine nach hinten aus, die Füße ebenfalls etwa 60 cm auseinander. Drücken Sie den Körper, insbesondere die Hüfte, so weit wie möglich nach oben, indem Sie sich auf Zehenspitzen und Hände stützen. Senken Sie gleichzeitig den Kopf so weit ab, bis das Kinn die Brust berührt. Lassen Sie den Körper nun langsam in eine hängende Position sinken. Heben Sie den Kopf an und ziehen Sie ihn so weit wie möglich nach hinten.“ „Die Muskeln sollten kurz angespannt sein, wenn der Körper den höchsten Punkt erreicht hat und erneut, wenn er den tiefsten Punkt erreicht hat.“