Wesen aus der Zukunft haben einen Chat gekapert, der die Zeit selbst durchquerte

💻⏳ Im Jahr 1984 begann ein geliehener Schulcomputer Nachrichten von jemandem zu empfangen, der behauptete, im Jahr 1521 zu leben. Der Computer hatte weder Internetanschluss noch Netzwerkverbindung und es gab keine Möglichkeit für irgendjemanden, aus der Ferne darauf zuzugreifen.

Doch jede Nacht erschienen neue Dateien im Textverarbeitungsprogramm, verfasst in Mittelenglisch von einem Mann, der angab, das Cottage 463 Jahre zuvor erbaut zu haben.

Die Nachrichten waren nicht nur kryptisch. Sie enthielten überprüfbare historische Details über die Gegend, Namen realer, dokumentierter Beamter und Beschreibungen von Ereignissen, die mit historischen Aufzeichnungen übereinstimmten. Dann kaperte eine dritte Entität die Konversation: Wesen aus dem Jahr 2109, die behaupteten, das Ganze sei ein absichtliches Zeitexperiment.

Ken Webster war Lehrer und lebte in Dodleston, England. Er renovierte mit seiner Freundin und seinem Mitbewohner ein altes Cottage. Bevor die Computernachrichten begannen, hatten sie monatelang Poltergeistaktivitäten erlebt. Mysteriöse Fußabdrücke erschienen auf frisch gestrichenen Wänden, auf denen sich Staub auf der noch feuchten Farbe abgelagert hatte.

Über Nacht hatten sich die Katzenfutterdosen zu perfekten Pyramiden gestapelt. Kalte Luftzüge zogen durch die geschlossenen Zimmer.

Als Ken sich für seinen Mitbewohner einen BBC Micro-Computer aus der Schule auslieh, um Comedy-Sketche zu schreiben, eskalierte die Situation. Eines Abends kamen sie vom Pub nach Hause und fanden den Computer im Dunkeln grün leuchtend vor. Auf dem Bildschirm erschien eine Nachricht, die alle drei namentlich ansprach.

Der Absender gab sich schließlich als Thomas Harden zu erkennen und behauptete, es sei das Jahr 1521 und der Computer sei in seiner Küche als leuchtende Teufelskiste erschienen.

Ken begann, alles zu dokumentieren und die historischen Behauptungen zu überprüfen. Thomas beschrieb lokale Sehenswürdigkeiten, die mit Aufzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert übereinstimmten. Er nannte den örtlichen Sheriff, Sir Thomas Fowleshurst, der sich als historische Persönlichkeit herausstellte. Der Detailgrad war außergewöhnlich für jemanden, der angeblich Jahrhunderte vor der Erfindung des elektrischen Lichts gelebt hatte.

Dann meldeten sich die Wesen aus der Zukunft. 2109 behauptete, tachyonische Wesen zu sein, die außerhalb der linearen Zeit existierten und ein Experiment durchführten, das die Geschichte verändern würde.

Sie sagten die Lösung des Fermatschen Theorems ein Jahrzehnt vor dessen Lösung voraus. Sie lieferten die Koordinaten eines Sterns, der noch nicht kartiert war. Sie weigerten sich, Testfragen externer Ermittler zu beantworten, mit der Begründung, dies würde die Zeitleiste verfälschen.

Die Kommunikation brach ab, als die Behörden des 16. Jahrhunderts begannen, gegen Thomas wegen Hexerei zu ermitteln. In seiner letzten Nachricht versprach er, die ganze Geschichte auf Latein niederzuschreiben und das Manuskript irgendwo in Oxford zu verstecken, wo die Zeit ihm nichts anhaben könne. Das Buch wurde nie gefunden.

Ken verfasste seinen eigenen Bericht in einem Buch mit dem Titel „Die vertikale Ebene“ und dokumentierte darin zwei Jahre voller unmöglicher Nachrichten. Irgendwo in den Fundamenten von Oxford soll angeblich ein 500 Jahre altes Manuskript mit Thomas Hardens Version der Ereignisse aufbewahrt werden.

Einige Forscher halten dies für einen ausgeklügelten Schwindel, möglicherweise mit versteckten Modems oder Komplizen mit Computerzugang. Andere argumentieren, die überprüfbaren historischen Details und die Vorhersagegenauigkeit deuteten auf ein tatsächlich außergewöhnliches Ereignis hin – sei es zeitliche Kommunikation oder ein Intelligenztest über Jahrhunderte hinweg.

War diese primitive Technologie eine zufällige Verbindung zwischen verschiedenen Zeitebenen oder der aufwendigste Schwindel vor dem Internetzeitalter, der je dokumentiert wurde?