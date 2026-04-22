🏛️👑 Ein römischer Kaiser wurde als ägyptischer Gott gekrönt.

Archäologen haben im Karnak-Tempel eine Sandsteinstele entdeckt, die den römischen Kaiser Tiberius in voller ägyptischer Pharaonentracht zeigt.

Er trägt die heilige Doppelkrone und vollzieht göttliche Rituale für die Götter, die sein Reich unterworfen hatte. Der römische Herrscher steht inmitten von Amun-Re, Mut und Chons, verewigt in Hieroglyphen, als wäre er ein einheimisches Mitglied des Königshauses und kein fremder Besatzer.

Fünf Zeilen in altägyptischer Schrift erinnern an Tempelrenovierungen unter seiner Herrschaft und sind in denselben Kartuschen verfasst, die den ägyptischen Gottkönigen vorbehalten waren.

Die Stele wurde bei der Restaurierung eines von Ramses III. erbauten Tores entdeckt, das zwischen Lehmziegelruinen aus der späten römischen Zeit begraben lag.

Tiberius ist im traditionellen ägyptischen Stil dargestellt, komplett mit zeremoniellem falschen Bart, erhobenen Armen zur Durchführung des Ma’at-Rituals zur Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung und der charakteristischen Doppelkrone, die die Einheit von Ober- und Unterägypten symbolisiert.

Dies war nicht einzigartig für Tiberius. Römische Kaiser gaben regelmäßig Tempelkunst in Auftrag, die sie trotz ihrer Eroberungsherrschaft als legitime ägyptische Pharaonen darstellte. Kaiser Claudius wurde im Isis-Tempel abgebildet, wie er dem Fruchtbarkeitsgott Min Opfergaben darbrachte.

Trajan erscheint in einem Sandsteinrelief in Esna, wo er Feinde in klassischer pharaonischer Siegespose besiegt. Vor ihnen hatte Alexander der Große den Präzedenzfall geschaffen, indem er sich durch Tempelpropaganda vom makedonischen General zum göttlichen ägyptischen Herrscher wandelte.

Die Tempel von Dendera und Philae zeigen römische Kaiser in pharaonischer Kleidung, die ägyptischen Gottheiten anstelle des römischen Pantheons Opfer darbringen.

Ihre Gesichter prangten auf ägyptischen Münzen. Ihre Namen wurden in Hieroglyphenkartuschen geschrieben. Das religiöse System der eroberten Zivilisation wurde vollständig übernommen, wodurch die Besatzung visuell ausgelöscht wurde.

Forscher weisen darauf hin, dass diese Szenen wahrscheinlich idealisierte Rituale darstellen und nicht Zeremonien, die die Kaiser persönlich vollzogen. Statuen oder Stellvertreter könnten die eigentlichen Riten ausgeführt haben, während die Steinreliefs göttliche Legitimität für politische Zwecke etablierten.

Einige Wissenschaftler interpretieren dies als pragmatische Herrschaft, die Stabilität durch die Achtung ägyptischer religiöser Traditionen und die Darstellung von Kontinuität statt Eroberung sicherte.

Andere sehen darin kalkulierte Propaganda: Fremde Herrscher stahlen heilige Symbolik, um eine unterworfene Bevölkerung zu kontrollieren, indem sie sich ein göttliches Recht anmaßten, das ihnen nicht zustand.

Wenn man eine Zivilisation erobert, aber ihre Götter übernimmt und sich in ihrer religiösen Kunst krönt, hat man sie dann wirklich erobert oder hat ihre Kultur einen erobert?

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