UFO-Whistleblower: „Ich hüte das Geheimnis seit 11 Jahren“ (Video)

🛸🔒 Jeremy Corbell hat gerade den Trailer zu seiner kommenden Dokumentation „Sleeping Dog“ veröffentlicht und damit die UFO-Community mit einer Behauptung in Aufruhr versetzt.

Der investigative Filmemacher, bekannt für die Veröffentlichung geleakter UAP-Aufnahmen des Militärs und seine Berichterstattung über unidentifizierte Phänomene vor dem Kongress, behauptet, elf Jahre lang ein Geheimnis gehütet zu haben.

Doch es ist nicht das, was irgendjemand erwartet hat. „Es ist kein Video von einem Alien, es ist kein Video von einem Flugobjekt, es ist viel mehr“, erklärt Corbell im Trailer.

Derselbe Forscher, der sich mit Transparenz und Offenlegung einen Namen gemacht hat. Der Mann, der die Aufnahmen der USS Omaha veröffentlichte. Der Filmemacher hinter der Bob-Lazar-Dokumentation, die die Verschwörungstheorien um Area 51 neu entfachte.

Und nun verkündet er, dass er über ein Jahrzehnt lang etwas zurückgehalten hat, etwas, das er für bedeutsamer hält als alle visuellen Beweise, die er bisher veröffentlicht hat.

Der Zeitraum von elf Jahren ist bemerkenswert. Das deutet darauf hin, dass das Geheimnis um 2014 oder 2015 entstanden ist, also bevor Corbells vielbeachtete UAP-Forschung an die breite Öffentlichkeit gelangte. Was auch immer er besitzt, es stammt aus der Zeit vor den Bestätigungen der Marine, den Anhörungen im Kongress und den Enthüllungen der Pentagon-Taskforce.

Der Dokumentarfilm „Sleeping Dog“, der Mitte Mai in die Kinos kommt, zeichnet Corbells ungewöhnlichen Weg vom Mixed-Martial-Arts-Kämpfer zum zentralen Akteur im Kampf um die Offenlegung der UAP-Informationen nach.

Regisseur Michael Lazovsky verspricht bisher unveröffentlichtes Material aus Corbells frühen Untersuchungen sowie Interviews mit wichtigen Insidern wie David Grusch, Bob Lazar und Commander David Fravor.

In UFO-Kreisen wird bereits wild spekuliert. Wenn es sich nicht um Aufnahmen von Wesen oder Flugobjekten handelt, was könnte dann „mehr als das“ sein? Einige Forscher vermuten, dass Corbell Dokumente über Bergungsprogramme für abgestürzte Flugzeuge oder geheime Zeugenaussagen besitzt, die solche Programme detailliert benennen und beschreiben. Andere argumentieren, er könnte biologische Beweise, genetisches Material oder Belege für Hybridprogramme besitzen, die die Grenze von Spekulation zu überprüfbarer Realität überschreiten.

Wieder andere glauben, er deute auf etwas Fundamentales hin. Interdimensionale Strukturen, die unser Verständnis dieser Phänomene grundlegend verändern. Kommunikationsprotokolle. Oder vielleicht die Aussage einer Person, die so tief in geheime Programme verstrickt ist, dass ihre Veröffentlichung tatsächlich Leben oder die nationale Sicherheit gefährden könnte.

Die Ironie ist der Community nicht entgangen. Der Verfechter der Transparenz ist nun derjenige, der sie zurückhält. Der Ermittler, der die Offenlegung fordert, sitzt selbst auf dem größten Geheimnis. Es ist eine fast theatralische Wendung, die die Frage aufwirft, ob es sich hier um echten Schutz sensibler Informationen oder um meisterhaftes Dokumentarfilm-Marketing handelt.

Schützt Jeremy Corbell etwas, das zu gefährlich für eine Veröffentlichung ist, oder schürt er die Spannung für den ultimativen Enthüllungsmoment, wenn „Sleeping Dog“ in die Kinos kommt?

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