⚡🌍 Seltsame Signale wurden um die Zeit des Erdbebens der Stärke 7,5 in Japan entdeckt

Wir beobachten ungewöhnliche Signale im vertikalen elektrischen Feld um 12–13 Hz, kurz vor und nach dem M7.5 Japan EQ, im @schumannresonaces-Instrument in Tomsk, Russland. Die graue Linie markiert den M7.5 EQ.

Forscher, die das vertikale elektrische Feld innerhalb der Schumann-Resonanzen überwachten, registrierten kurz vor und nach dem starken Erdbeben der Stärke 7,5 in Japan ungewöhnliche Aktivität im Frequenzbereich von 12–13 Hz.

Diese Messungen wurden von der Messstation in Tomsk, Russland, aus durchgeführt, wo etwa zur gleichen Zeit wie das seismische Ereignis subtile Veränderungen im natürlichen elektromagnetischen Hintergrund der Erde auftraten. Eine graue Markierung im Diagramm hebt den genauen Zeitpunkt des Bebens hervor.

📊 Wissenschaftler untersuchen weiterhin, ob es sich bei solchen Signalen um Folgendes handelt:

• natürliche atmosphärische Schwankungen

• elektromagnetische Reaktionen auf tektonische Spannungen

• oder um einen Teil einer umfassenderen Wechselwirkung im Erdsystem, die wir noch nicht vollständig verstehen.

⚠️ Wichtig: Dies bestätigt keine Vorhersagefähigkeit – aber es ist ein weiterer faszinierender Baustein im Verständnis des Verhaltens unseres Planeten vor und nach großen Erdbeben.

🌍 Die Erde sendet oft leise Signale aus, bevor sie sich stark bewegt. Beobachtungen wie diese helfen Forschern, diese verborgenen Muster genauer zu erforschen.