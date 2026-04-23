Ingenieur: Wir haben in Roswell ein Flugobjekt geborgen und die Technologie zum Einsatz gebracht

🛸🔓 Ein Ingenieur der Lockheed Martin Skunk Works, der an der Entwicklung des Spionageflugzeugs U-2 und der SR-71 Blackbird beteiligt war, hat eine erstaunliche Aussage gemacht.

Don Phillips, der direkt mit dem legendären Luft- und Raumfahrtkonstrukteur Kelly Johnson zusammenarbeitete, sagte aus, dass die Vereinigten Staaten 1947 in Roswell, New Mexico, echte außerirdische Flugobjekte geborgen hätten. Keine Wetterballons. Keine Experimentalflugzeuge. Außerirdische Technologie.

Phillips erklärte, die Flugobjekte seien zu den Einrichtungen der Skunk Works gebracht worden, wo Antigravitationsforschung betrieben wurde. Die geborgene Technologie wurde analysiert und eingesetzt.

Phillips beschrieb, wie er während seiner Zeit bei der Luftwaffe auf einem Stützpunkt nördlich von Las Vegas unbekannte Flugobjekte beobachtete, die unmögliche Manöver durchführten.

Objekte, die sich mit enormer Geschwindigkeit bewegten, 60-Grad-Drehungen vollführten und sofort die Richtung änderten. Flugeigenschaften, die den Gesetzen der Physik widersprachen.

Als er den Skunk Works beitrat, unterzeichnete Phillips Geheimhaltungsvereinbarungen, die ihn zum Schweigen über bestimmte Programme verpflichteten. Jahrzehnte später brach er dieses Schweigen. Er bestätigte, dass die Regierung über außerirdische Geräte verfügte und durch deren Erforschung enorme technologische Fortschritte erzielte.

Phillips nannte konkret Technologien, die möglicherweise von geborgenen Flugobjekten stammen: Computerchips, Laser, Nachtsichtgeräte, kugelsichere Westen. Bahnbrechende Innovationen, die in den 1950er- und 60er-Jahren plötzlich auftauchten, deren wahre Ursprünge geheim gehalten wurden.

Die offizielle Position der Regierung bleibt unverändert: Roswell war Teil des Projekts Mogul, eines streng geheimen Ballonprogramms zur Erkennung sowjetischer Atomtests. Die Trümmer waren unscheinbar. Keine außerirdischen Flugobjekte, keine außerirdische Technologie.

Einige Forscher glauben, dass Phillips und andere Mitarbeiter der Skunk Works jahrzehntelange, verborgene technologische Entwicklungen auf Basis geborgener außerirdischer Flugobjekte enthüllen.

Andere argumentieren, dass diesen Behauptungen physische Beweise fehlen und sie der etablierten Erklärung des Projekts Mogul widersprechen.

Wenn ein leitender Luft- und Raumfahrtingenieur, der Amerikas fortschrittlichstes Flugzeug entworfen hat, die Wahrheit sagt, wurde die Öffentlichkeit dann systematisch über den größten technologischen Sprung der Menschheitsgeschichte belogen?

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