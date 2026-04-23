Ein Arzt erklärt, was passiert, wenn man zwei Wochen lang das Superfood Chiasamen isst

Sie gelten als Superfood, aber welchen Einfluss haben Chiasamen tatsächlich auf den Körper?

Ein Arzt hat beschrieben, was passieren könnte, wenn man zwei Wochen lang Chiasamen isst.

Um es klarzustellen: Wir sprechen hier nicht davon, sich ausschließlich von Chiasamen zu ernähren.

Wie immer ist eine ausgewogene Ernährung wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen und allen Nährstoffen erhalten, die unser Körper zur Erhaltung unserer Gesundheit benötigt .

Chiasamen werden jedoch als „Superfood“ gefeiert, etwas, das besonders gut für einen ist, wenn es Teil einer ausgewogenen Ernährung ist.

Es gibt sogar einen überraschenden Effekt von Chiasamen, der sich positiv auf einen bestimmten Aspekt unserer Gesundheit auswirken könnte.

Dr. Saurabh Sethi ist Gastroenterologe, also ein Arzt, der sich auf den Darm und das Verdauungssystem spezialisiert hat, und erläuterte die Auswirkungen des Verzehrs von Chiasamen auf den Körper.

Chiasamen werden üblicherweise verzehrt, nachdem sie über Nacht eingeweicht wurden, sei es in Wasser, Milch oder Joghurt.

Wenn Sie das schon einmal ausprobiert haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass die Chiasamen beim Einpflanzen deutlich größer geworden sind als vorher – ein bisschen wie bei diesen Dinosaurier- oder Spinnenfiguren, die wachsen, wenn man sie in Wasser lässt. Diese sind natürlich nicht essbar, also bitte nicht essen!

Das Ergebnis ist eine dicke Mischung, die ein bisschen an Haferbrei erinnert, oder, wenn Sie es weniger schmeichelhaft ausdrücken möchten, an Froschlaich, und man kann sie mit Früchten oder Nüssen essen, oder eigentlich mit allem, worauf man gerade Lust hat.

Aber warum werden die Samen so groß? Dr. Sethi erklärte, dass dies tatsächlich ein Teil dessen sei, was sie gesund mache.

„Chiasamen können bis zum Zwölffachen ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen und helfen Ihnen so, ausreichend hydriert zu bleiben“, sagte er in einem Video auf YouTube .

Und nicht nur das, sondern wenn Sie sie jeden Tag essen, profitieren Sie auch von den guten Inhaltsstoffen, die sie enthalten.

„Sie sind reich an Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren. Chiasamen sind aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts gut für die Verdauung und sorgen dafür, dass man sich länger satt fühlt“, erklärte Dr. Sethi.

Und das hat auch einen unerwarteten Effekt: Ein längeres Sättigungsgefühl ist hilfreich, wenn man abnehmen möchte.

„Dies kann bei der Gewichtskontrolle helfen“, sagte Dr. Sethi in dem Clip auf seiner Social-Media- Seite.

Nach zwei Wochen werden Sie möglicherweise auch einen weiteren Effekt bemerken – Ihre Haut wird klarer als zuvor.

Dr. Sethi erklärte: „Chiasamen spenden Feuchtigkeit und enthalten Antioxidantien, die auch Ihrer Haut zugutekommen können, sodass Sie möglicherweise subtile Verbesserungen Ihrer Hautstruktur und Ausstrahlung feststellen werden.“

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